Порошенко подписал указ о мерах по защите интересов Украины в Чёрном и Азовском морях

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе».

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Текст вступившего в силу указа опубликован на сайте украинского лидера. Согласно документу, правительству поручено принять в месячный срок решение о внесении в Верховную раду проектов о «внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины с определением координат средней линии». Текст решения частично засекречен. Ранее Порошенко заявил о готовности Украины отразить «агрессию» России на азовском побережье.