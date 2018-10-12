Порошенко подписал указ о мерах по защите интересов Украины в Чёрном и Азовском морях

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Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе».
Порошенко подписал указ о мерах по защите интересов Украины в Чёрном и Азовском морях
  • ©president.gov.ua

Текст вступившего в силу указа опубликован на сайте украинского лидера.

Согласно документу, правительству поручено принять в месячный срок решение о внесении в Верховную раду проектов о «внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины с определением координат средней линии».

Текст решения частично засекречен.

Ранее Порошенко заявил о готовности Украины отразить «агрессию» России на азовском побережье.

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