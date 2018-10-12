Порошенко подписал указ о мерах по защите интересов Украины в Чёрном и Азовском морях
- ©president.gov.ua
Текст вступившего в силу указа опубликован на сайте украинского лидера.
Согласно документу, правительству поручено принять в месячный срок решение о внесении в Верховную раду проектов о «внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины с определением координат средней линии».
Текст решения частично засекречен.
Ранее Порошенко заявил о готовности Украины отразить «агрессию» России на азовском побережье.