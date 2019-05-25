«Киев сознательно не развивал полуостров»: в России ответили на слова главы Генштаба Украины о потере Крыма до 2014 года

Украина потеряла Крым задолго до событий 2014 года, заявил глава Генштаба Украины Руслан Хомчак. Он рассказал, что был там в 2010-м и увидел «плохой остаток Советского Союза». Комментируя слова Хомчака, крымские власти подчеркнули, что Киев сознательно не развивал полуостров, когда тот был в составе Украины. В Госсовете республики отметили, что пять лет спустя регион полностью преобразился и сейчас активно развивается. В Госдуме полагают, что жители Крыма никогда не ощущали себя украинцами, а политика Киева лишь усугубляла ситуацию.

Украина потеряла Крым задолго до воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Такую точку зрения высказал новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак.

В интервью агентству УНИАН он рассказал о своих впечатлениях от поездки в Крым в 2010 году. Хомчак выразил мнение, что в тот момент полуостров напоминал «плохой остаток Советского Союза».

«Я взял путёвку в военный санаторий в Алупке и поехал туда. Но позже сказал, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел, — сказал глава ВСУ. — Это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором».

«Я себя спрашивал, я на Украине? Я не понимал, где я», — добавил Хомчак.

По его оценке, в 2014 году возможности удержать Крым у Киева не было, поскольку Украина не располагала необходимой информацией о происходящем, а военные подразделения были сокращены.

Глава ВСУ заключил, что «захват Крыма начался гораздо раньше», поскольку сейчас, по его мнению, сначала нужно было выиграть «борьбу за умы».

«А физически это уже вопрос времени… Поэтому мы должны воевать за человека, за то, что у него в голове», — подытожил Хомчак.

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам прошедшего в марте 2014 года референдума. Большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

«Киев постоянно спекулирует этим вопросом»

Представители украинских политических и военных кругов часто выступают с одиозными заявлениями относительно Крыма, однако высказывания Хомчака подкреплены действительностью, которая складывалась на полуострове. Такую точку зрения в беседе с RT высказал депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.

«На протяжении 23 лет нахождения полуострова в составе Украины Киев сознательно не развивал Крым. На полуострове только появлялись дачи украинских политиков и олигархов. При этом инфраструктура находилась в очень плачевном состоянии», — сказал депутат.

Он отметил, что пять лет спустя Крым стал абсолютно другим регионом. По словам парламентария, все структуры, которые есть сейчас на полуострове, сильно отличают сегодняшний Крым от украинского.

Ганжара считает, что в словах Хомчака есть подтекст, который демонстрирует пренебрежительное отношение Украины к Крыму.

Парламентарий призвал главу ВСУ задуматься о том, сколько наследия СССР есть на самой Украине, например, с точки зрения территорий.

«Киев постоянно спекулирует этим вопросом, пытается плюнуть в колодец собственной истории, — говорит депутат. — Украина Крым никогда и не получала. Де-факто попадание полуострова в состав украинского государства после распада СССР никогда Крым украинским не делало. Полуостров всегда был частью русского мира и чувствовал себя принадлежным к России».

До 2014 года Крым финансировался Украиной по остаточному принципу, сказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT.

«Из полуострова выжимали последние соки, инфраструктура не развивалась, не было никаких производств, все места отдыха были в плачевном состоянии», — сказал парламентарий.

Он предположил, что если президента Украины и Верховную раду сейчас «посадить в самолёт и привезти в новый аэропорт Симферополя», показать им строительство дорог, предприятий и санаториев, то они бы «подавились завистью от увиденной красоты, в которую сегодня преображается Крым».

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT отметил, что русскоязычное население полуострова долгие годы с недоверием относилось к официальному Киеву.

«Крестовые походы» против русского языка и общей истории стали лишь контрольным выстрелом в уничтожении украинского влияния на территории полуострова», — отметил парламентарий.

Политолог и экономист Александр Дудчак указал, что на Украине делают противоречивые заявления о Крыме.

«Раз там всё плохо, значит и не страшно, что полуостров потеряли. Но на Украине сейчас противоречат самим себе. То они переживают, что Крым — территория России, то утверждают, что Украина им не занималась», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, сейчас на Украине пытаются свыкнуться с мыслью о том, что Крым навсегда стал частью России и вернуть его не получится — главным образом потому, что жители полуострова этого не хотят.

«Не то что они потеряли его раньше, Крым был в составе Украины 60 лет. Так что Украина Крым не потеряла, она его не нашла», — считает он.

Провокация в Керченском проливе

Хомчак в интервью также затронул ещё один вопрос российско-украинских отношений, а именно провокацию в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Тогда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу в районе Керченского пролива. Экипаж нарушил правила прохода и проигнорировал попытки погранслужбы ФСБ России выйти на связь. Нарушителей задержали, а на судах нашли документацию, предписывающую совершить переход «скрытным порядком». Москва считает эти события намеренной провокацией украинских властей.

Хомчак сказал, что не может оценивать «керченскую операцию», поскольку в тот момент не находился в должности начальника Генштаба. Вместе с тем он усомнился в целесообразности действий Киева.

«Конечно, не надо было подвергать моряков такой опасности. Очень плохо, что они в плену, но хорошо, что они живы, учитывая, что по ним открыли огонь и они могли погибнуть», — сказал глава ВСУ.

Он добавил, что намерен обсудить произошедшее в Керченском проливе с главой Военно-морских сил Украины и выяснить, чем тот руководствовался, отдавая приказы в том случае.

«Мне тоже интересно это всё услышать. У нас не так много морских судов для того, чтобы мы могли их так раздавать», — отметил Хомчак.

Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» (слева) и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

РИА Новости

© Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

При этом глава Генштаба Украины полагает, что угроза вторжения на Украину со стороны России по-прежнему существует, но она небольшая.

«Угроза прямого вторжения всегда может быть. Но я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Потому что для любого вторжения должна быть цель. Если цели нет, то просто идти убивать — ни один руководитель, кто развязывает войну, так не делает», — сказал Хомчак.

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак не исключает, что новая власть в Киеве займётся переоценкой действий прежней администрации, многие из которых следует считать преступными.

«Провокация в Керченском проливе могла закончиться трагедией и человеческими жертвами. Киевская власть шла на это умышленно», — отметил эксперт.

Он предположил, что может произойти «разбор полётов» по событиям в Донбассе, по бомбардировкам Луганска и Донецка.

«Многие из таких действий предыдущей власти будут рассматривать. Вполне можно ждать, что по всем этим преступлениям будут вестись расследования», — заключил политолог.