Первые рейсы катера «Комета» между Феодосией и Ялтой запустят в июле
- РИА Новости
«Водное транспортное сообщение между городами существовало в Крыму ещё с советских времён. Оно значительно сокращало время в пути и давало возможность насладиться прибрежными пейзажами», — уточнил Киселёв.
Отмечается, что время в пути составит 2,5 часа. На борту можно разместить до 120 пассажиров.
Ранее Newinform передавал, что из Выборга могут запустить новые водные маршруты в Санкт-Петербург и Финляндию в 2020 году.