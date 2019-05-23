Первые рейсы катера «Комета» между Феодосией и Ялтой запустят в июле

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Первые рейсы катера «Комета» между Феодосией и Ялтой будут запущены в середине июля, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на депутата регионального парламента Рэма Киселёва.
Первые рейсы катера «Комета» между Феодосией и Ялтой запустят в июле
  • РИА Новости

«Водное транспортное сообщение между городами существовало в Крыму ещё с советских времён. Оно значительно сокращало время в пути и давало возможность насладиться прибрежными пейзажами», — уточнил Киселёв.

Отмечается, что время в пути составит 2,5 часа. На борту можно разместить до 120 пассажиров.

Ранее Newinform передавал, что из Выборга могут запустить новые водные маршруты в Санкт-Петербург и Финляндию в 2020 году.

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