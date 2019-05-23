В Госдуме призвали НАТО поддержать волеизъявление жителей Крыма

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, что России следует покинуть полуостров.

Как отметил Швыткин, Крым воссоединился с Россией путём референдума.

«Они, наоборот, должны поддерживать волеизъявление крымского народа. Если они придерживаются демократических принципов, то пусть это докажут на деле, а не только на словах. Мы на эти слова никакого внимания обращать не будем», — сказал депутат.

Ранее Пич заявил, что НАТО по-прежнему не признаёт принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть территорию полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.