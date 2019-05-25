Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»

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Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».

Он рассказал, что был в Крыму «раза три», «крайний раз в 2010 году».

«Больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел», — заявил Хомчак.

По его словам, «это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором».

«Я себе задавал вопрос, я в Украине. Я не понимал, где я нахожусь», — добавил глава Генштаба ВСУ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что Украина вернёт себе Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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