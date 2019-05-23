«Мы их радовать не будем»: в Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым

Россия не намерена обсуждать принадлежность Крыма, а также не позволит внешним силам вмешиваться в вопросы государственного суверенитета. Так в Совете Федерации отреагировали на заявление главы военного комитета НАТО Стюарта Пича, призвавшего Москву покинуть Крым. В Госдуме отметили, что альянс постоянно пренебрегает международным правом и не может диктовать России, как ей поступать. Представители Крыма подчеркнули, что жители полуострова пять лет назад высказались за воссоединение с Россией и регион бурно развивается, несмотря на постоянные выпады Запада.

НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова. С соответствующим заявлением выступил глава военного комитета Североатлантического альянса, британец Стюарт Пич.

«Альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией», — приводит слова Пича официальный сайт НАТО.

Кроме того, представитель альянса призвал Москву «освободить украинских моряков и корабли, захваченные в ноябре прошлого года у Азовского моря».

Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» (слева) и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России

РИА Новости

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу в районе Керченского пролива. Экипаж не соблюдал правила прохода и игнорировал попытки погранслужбы ФСБ России выйти на связь. В результате российской стороне пришлось применить силу. Нарушители были задержаны.

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После осмотра на кораблях нашли документы, в том числе прямую инструкцию по переходу из Одессы в Бердянск «скрытным порядком». Находившиеся на судах 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ были арестованы. Москва заявила, что произошедший в Керченском проливе инцидент — это намеренная провокация украинских властей.

Оценка подобных высказываний с российской стороны даёт лишний повод НАТО делать очередные заявления, отметил первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT.

«Мы же не призываем НАТО покинуть территории стран Варшавского договора бывшего, куда они обещали не заходить. Они там продолжают размещать вооружения. Мы же не призываем их покинуть страны Балтии — Эстонию, Латвию, Литву, которые были в составе Советского Союза. Они туда спокойно направляют свои базы и не покидают», — сказал сенатор.

Он отметил, что НАТО следует заниматься своими внутренними проблемами, а с вопросами на территории РФ Москва разберётся сама.

Россия никому не позволит вмешиваться в вопросы национального государственного суверенитета, подчеркнула член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Всеобщая декларация прав человека, Международный билль о правах человека и ещё ряд международных норм подтверждают правомерность присоединения Республики Крым к России. Именно поэтому вопрос по Крыму закрыт», — отметила она в беседе с RT.

В Крыму также заявили, что призыв НАТО вывести российские войска с полуострова выглядит неадекватно.

«Крымчане живут в мире и спокойствии, а НАТО хотело бы дестабилизировать обстановку в Крыму. Им не нравится, как развивается Крым, но мы их радовать не будем», — сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Он добавил, что воинские подразделения обеспечивают полную и эффективную защиту полуострова. Сенатор подчеркнул, что Крым воссоединился с Россией законно и справедливо.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал НАТО сменить риторику в отношении России и отметил, что вопрос принадлежности Крыма больше не обсуждается.

«Это всё напоминает заезженную пластинку. Пора прекратить пользоваться старыми заезженными патефонами и сменить риторику в отношении России. Крым российский — и на этом поставлена точка. Мнение НАТО в этом вопросе нас не интересует. Пусть займутся своими делами, а Крым сам разберётся, что ему делать», — приводит РИА Новости слова Фикса.

НАТО против Крыма в составе РФ

Крым вошёл в состав России после референдума, проведённого в марте 2014 года. На нём большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Впоследствии в Москве неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

В марте 2019 года в связи с пятой годовщиной присоединения полуострова к России НАТО призвало РФ «вернуть» Крым Украине. Альянс назвал события пятилетней давности «серьёзным нарушением международного права и вызовом евро-атлантической безопасности».

Миноносец флота США USS Truxtun на учениях в Чёрном море

Reuters

© Stoyan Nenov

«Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаём и не будем признавать. Мы призываем Россию вернуть Крым Украине», — говорится в опубликованном 18 марта 2019 года заявлении НАТО.

Альянс также добавил, что возврат к «обычному ведению дел» невозможен до тех пор, пока в действиях российской стороны не произойдут «чёткие и конструктивные изменения».

Североатлантический альянс не может смириться с тем, что его планы по размещению вооружённых сил в Крыму не реализовались, предположил депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.

«Ведь мы понимаем, что Украина была нужна Западу в первую очередь из-за стратегического значения, в частности, полуострова. И мы знаем, что об этом уже говорилось, что США мечтали и видели, как Черноморский флот покидает Севастополь и как здесь будет расквартирована очередная военная база», — сказал парламентарий.

Однако присоединение Крыма к России изменило стратегический баланс в пользу РФ, что раздражает ряд западных государств, уверен Ганжара.

«Я думаю, это не последние подобные слова, но позиция НАТО никак не отражается на принадлежности полуострова и на том, как развивается наша республика в составе России», — заключил парламентарий.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал заявление НАТО беспрецедентной наглостью.

«С таким же успехом мы можем требовать, чтобы НАТО ушло из Европы. Именно наглость, напористость, демонстративное пренебрежение к международным законам и беспардонность на сегодняшней день — факторы, на которых держится Североатлантический альянс», — сказал парламентарий в беседе с RT.

По его мнению, высказывание Стюарта Пича может быть реверансом в строну нового руководства Украины, но речь идёт лишь о словах поддержки, а не о делах.

«Я уверен, что Порошенко может поделиться с Зеленским своим пятилетним опытом «плодотворного» взаимодействия с НАТО и прочими институтами западной демократии. Они любят громкие заявления, но дальше этого не идут», — отметил Белик.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек также полагает, что заявления официальных лиц альянса напоминают сигнал Украине, знак поддержки. По его мнению, в НАТО решили вновь обозначить свою позицию из опасений, что Украина попробует договориться с Россией.

«А так как все знают, что этого не будет, то это уже становится неким тостом на натовских сборах — пожелание, о котором постоянно говорят, но все знают, что оно никогда не сбудется», — подытожил парламентарий.