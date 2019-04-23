Лавров: декларации Запада не изменят ситуацию вокруг принадлежности Крыма России

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что какие-либо декларации Соединённых Штатов или стран — членов Европейского союза не повлияют на ситуацию вокруг принадлежности Крыма России.

«Вопрос о воссоединении Крыма (с Россией) закрыт окончательно, нравится это кому-то или нет. Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что западные санкции практически не влияют на развитие экономики и социальной сферы полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.