Лавров: декларации Запада не изменят ситуацию вокруг принадлежности Крыма России

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что какие-либо декларации Соединённых Штатов или стран — членов Европейского союза не повлияют на ситуацию вокруг принадлежности Крыма России.
Лавров: декларации Запада не изменят ситуацию вокруг принадлежности Крыма России
  • Reuters

«Вопрос о воссоединении Крыма (с Россией) закрыт окончательно, нравится это кому-то или нет. Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что западные санкции практически не влияют на развитие экономики и социальной сферы полуострова. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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