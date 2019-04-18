Глава Крыма оценил влияние санкций на экономику региона

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что санкции практически не влияют на развитие экономики и социальной сферы региона. Об этом информирует РИА Новости.

«На развитие экономики и социальной сферы Крыма санкции практически не влияют. Об этом ясно свидетельствуют итоги пяти лет развития нашего региона в составе России», — заявил Аксёнов.

Он назвал это примером эффективного ответа на внешнее давление.

15 марта ЕС ввёл санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, после этого ограничительные меры были введены США и Канадой.

Позднее Аксёнов заявил, что санкции Соединённых Штатов и других стран в связи с инцидентом в Керченском проливе являются неадекватным решением.

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