Глава Крыма оценил влияние санкций на экономику региона
«На развитие экономики и социальной сферы Крыма санкции практически не влияют. Об этом ясно свидетельствуют итоги пяти лет развития нашего региона в составе России», — заявил Аксёнов.
Он назвал это примером эффективного ответа на внешнее давление.
15 марта ЕС ввёл санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, после этого ограничительные меры были введены США и Канадой.
Позднее Аксёнов заявил, что санкции Соединённых Штатов и других стран в связи с инцидентом в Керченском проливе являются неадекватным решением.