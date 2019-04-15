«Позитивной повестки в отношениях с РФ нет»: в МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО

Сотрудничество между Россией и НАТО прекратилось, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он подчеркнул, что это произошло по вине блока, который полностью отказался от позитивной повестки в двусторонних отношениях. Дипломат также указал на отсутствие понимания у Североатлантического альянса, каким образом можно выйти из кризиса. По мнению экспертов, в последние годы в организации сложился антироссийский тренд, который используется для наращивания военных расходов. Тем не менее место для диалога есть — на уровне отдельных государств, указали политологи.

Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко. Он подчеркнул, что это произошло из-за отказа альянса от повестки в отношениях с Москвой.

«Сегодняшний кризис — не первый, но самый продолжительный. Сотрудничество по гражданской и военной линиям прекращено полностью. НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Её не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — сказал он в интервью РИА Новости.

Грушко напомнил, что отношения между военно-политическим блоком и Россией уже прерывались раньше — в 1999 году из-за бомбардировок Югославии силами НАТО и в 2008 году в связи с конфликтом в Южной Осетии.

По мнению Грушко, нельзя сказать, что на отношения между Россией и Североатлантическим альянсом повлияли события на востоке Украины и воссоединение с Крымом в 2014 году.

«К 2014 году НАТО подошло в состоянии внутренней неустойчивости, потери ориентиров и необходимости поиска нового предназначения. Холодная война закончилась. Политика расширения явно исчерпала себя. Последствия гуманитарных интервенций и больших операций до сих пор ощущают на себе миллионы людей», — добавил замминистра.

«Действия направлены против нас»

Стоит отметить, что по итогам саммита стран НАТО, прошедшего в начале апреля, было принято решение нарастить активность в Чёрном море и расширить сотрудничество с Украиной и Грузией. Об этом 4 апреля заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

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«Мы согласовали пакет мер, чтобы улучшить нашу осведомлённость о ситуации, увеличить нашу поддержку Украине и Грузии в таких сферах, как обучение морских сил и береговой охраны, а также заходы в порты, учения и обмен информацией», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что такое решение было принято альянсом из-за военного усиления России.

Россия в отношениях с НАТО в отличие от альянса объясняла, в каких вопросах блок должен изменить свою политику, отметил профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев.

«Разница состоит в том, что с нашей стороны поступала условная обратная связь на их действия, предложения, как сделать или как не сделать, и т. д. То есть с нашей стороны был какой-то диалог. А с их стороны никакого диалога нет, существуют только молчаливые движения и действия. Эти действия направлены против нас», — сказал он RT.

Такой подход Североатлантического альянса объясняется его антироссийской направленностью, убеждён генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Альянс нашёл смысл своего существования именно в противостоянии России, в попытках демонизировать её, представить особенно агрессивной странной, которая угрожает всему западному миру. И НАТО находит смысл своего существования именно в том, чтобы «защитить» этот западный мир от России. Поэтому ожидать, что оно будет использовать другую риторику, просто невозможно, это будет противоречить смыслу его существования», — отметил он в интервью RT.

Отметим, что в преддверии 70-й годовщины образования альянса Оборонный колледж НАТО представил три сценария дальнейшего развития блока — «плохой», «хороший» и «ужасный». Их разница заключалась в основном в слаженности стран-участниц. Однако Россия упоминается в каждом из трёх.

Йенс Столтенберг на саммите в честь 70-летия НАТО

Reuters

© Joshua Roberts

«Долговременный тренд»

Мухин считает, что с помощью «демонизации» России НАТО вынуждает входящие в альянс страны увеличивать финансирование.

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«Именно создание мифа о российской агрессивности помогает выбивать из разных стран очень большие средства на военное развитие и поддержку существования НАТО. Это долговременный тренд», — подчеркнул эксперт.

Так, в Атлантическом совете — американском аналитическом центре — призвали страны НАТО увеличить оборонные расходы. Особенно это касается Балтийского, Черноморского и Североатлантического регионов.

«Сейчас у НАТО должна быть реструктуризация стратегии по расходованию ресурсов в соответствии с которой страны-члены целенаправленно увеличили бы расходы до уровня, соответствующего первоочередным приоритетам альянса в области обороны и безопасности», — говорится в документе, с текстом которого ознакомился RT.

Тем не менее, по мнению Мухина, возможность диалога между Россией и НАТО остаётся, так как на уровне двусторонних отношений Москва поддерживает общение с членами альянса.

«Возможность для возобновления сотрудничества есть. Во-первых, оно и не прекращалось по линии отдельных стран напрямую без посредничества НАТО. Что касается альянса, он будет исполнять эту неблагодарную роль ровно до того момента, пока тренд не повернётся в противоположную сторону», — заключил эксперт.