«Хорошее подспорье для отработки задач»: российские военные провели манёвры на фоне учений НАТО в Чёрном море

Российские военные отработали манёвры на фоне совместных учений НАТО и Украины «Морской щит — 2019», которые состоялись в Чёрном море. Корабли Черноморского флота проследили за подводной и воздушной обстановкой, морская пехота отработала высадку десанта на незнакомом побережье, а истребители и бомбардировщики осуществили перехват самолётов условного противника. Учения НАТО завершились 13 апреля.

Учения НАТО Sea Shield 2019 («Морской щит — 2019») в Чёрном море помогли войскам Южного военного округа России отработать свои учебно-боевые задачи. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединённых военно-морских сил НАТО «Морской щит — 2019», которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки», — заявили в оборонном ведомстве.

Так, корабли Черноморского флота выходили из пункта базирования в Чёрное море для усиления группировки российских кораблей. Отряд судов Черноморского флота совершил переход в назначенные районы, где корабли осуществили контроль и мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки.

Подразделения морской пехоты погрузили бронетранспортёры БТР-82 и личный состав на большой десантный корабль «Азов», после чего направились в позиционный район. Там состоялась отработка высадки десанта на незнакомый участок побережья с применением БТР.

Кроме того, истребители Су-27СМ сопроводили бомбардировщики Ту-160 и отработали перехват вражеских самолётов. В манёврах принимали участие и дивизионы береговых ракетных комплексов.

«Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» совершили марши в позиционные районы Крымского полуострова для выполнения тренировок по нанесению условных ракетных ударов по морским целям», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, экипажи стартовых батарей отработали нормативы развёртывания техники на позициях, задачи по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов и проведению электронных пусков ракет по условному противнику.

Отмечается, что по итогам выполнения поставленных задач все задействованные в учениях подразделения направились в пункты базирования и вернулись к повседневной деятельности.

Учения «Морской щит»

Объединённое морское командование НАТО 13 апреля объявило об окончании учений «Морской щит — 2019» в Чёрном море, стартовавших 5 апреля.

В учениях, которые прошли под командованием Румынии, приняли участие корабли Болгарии, Турции, Канады и Нидерландов. Также морские силы НАТО отработали манёвры в Чёрном море совместно с Украиной и Грузией. В общей сложности в учениях НАТО приняли участие порядка 20 военных кораблей и около 2,2 тыс. военнослужащих.

Отметим, что за несколько дней до старта «Морского щита — 2019» генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса намерены увеличить усилия по разведывательной деятельности в Черноморском регионе и по остальным вопросам, которые важны для работы альянса с Грузией и Украиной.

«Мы наращиваем наши усилия в Чёрном море. Мы согласовали пакет мер по увеличению разведывательной деятельности, учениям и по всем вопросам, которые, как мы твёрдо убеждены, важны для Черноморского региона и, конечно, для работы с нашими партнёрами — Грузией и Украиной», — сказал он во время брифинга.

«Готовы к любым возможным поворотам»

Учения «Морской щит» носят систематический характер. В 2018 году они состоялись с 4 по 11 мая. В них принимали участие 21 военный корабль и 2,3 тыс. военнослужащих из Румынии, Турции, США, Болгарии, Греции, Испании, Великобритании и с Украины.

До 2017 года учения были не такими масштабными, но по итогам Уэльского и Варшавского саммитов в 2014 и 2016 годах было принято решение увеличить состав. В 2017 году количество задействованных сил выросло на 40%. Тогда участие в манёврах принимали 20 кораблей и десять самолётов и вертолётов, а также 2,8 тыс. военнослужащих.

Любопытно, что в учениях практически не задействованы корабли США. Так, в 2017 году на учения «Морской щит» Вашингтон направил эсминец DDG-78 USS Porter, а в 2018 году — патрульный противолодочный самолёт P-8A Poseidon.

В ответ на шаги НАТО в Чёрном море Россия готова принять военно-технические меры, заявили накануне учений «Морской щит — 2019» в российском МИД.

«Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем», — заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Его слова привёл Интерфакс.

Грушко добавил, что российская сторона ведёт плановое обновление Черноморского флота.

«Поэтому с военной точки зрения мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности», — заключил замминистра.