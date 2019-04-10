В Крыму расчёты С-400 провели учения по отражению ракетного удара

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Боевые расчёты подразделений ЗРС С-400 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели учения по отражению ракетного удара условного противника.
В Крыму расчёты С-400 провели учения по отражению ракетного удара
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Виноградов

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева. 

Отмечается, что расчёты С-400 совершили марш в район стартовых позиций и выполнили комплекс задач по приведению систем в боевое положение. После этого они выполнили поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступили бомбардировщики Су-24.

«В ходе следующих этапов учения были проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям», — заявил Астафьев.

Он добавил, что с целью отражения массированного ракетного удара по району позиций С-400 применялись подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Также расчёты комплексов «С-400» и «Панцирь-С» отработали оперативную смену стартовых и огневых позиций.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму начался лагерный сбор с участием артиллеристов ЧФ.

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