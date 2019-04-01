Зенитчики ЧФ начали учения по обороне важных объектов от авиации

Зенитно-ракетный полк Черноморского флота России приступил к выполнению задач в рамках полевого выхода в районы интенсивных полётов морской авиации ЧФ.

Об этом информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу флота.

Отмечается, что главная цель боевой подготовки — отработка слаженности расчётов и батарей полка в ходе организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника с выполнением электронных пусков.

В рамках ежедневных тренировок задействованы самолёты Су-24М, АН-26, Бе-12, вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ.

В полевом выходе участвуют около 300 военнослужащих, а также задействовано 40 единиц вооружения и военной техники.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму начался лагерный сбор с участием артиллеристов ЧФ.