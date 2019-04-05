«Идея сдерживания России»: в Чёрном море начались совместные учения Украины и НАТО «Морской щит — 2019»

В Чёрном море стартовали совместные учения НАТО и Украины «Морской щит — 2019». В них принимают участие порядка 20 военных кораблей и около 2,2 тыс. военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции. Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация будет наращивать присутствие в Черноморском регионе и развивать сотрудничество с Киевом и Тбилиси. Эксперты считают, что, проводя манёвры и анонсируя повышение активности на российских границах, блок стремится оказать давление на Москву. При этом отсутствие в числе участников США говорит о стремлении Вашингтона переложить ответственность за военно-политическую поддержку украинского руководства на менее могущественных союзников, отмечают аналитики.

В Чёрном море начались совместные военно-морские учения стран НАТО и Украины Sea Shield 2019 («Морской щит — 2019»). Об этом сообщила пресс-служба представительства Украины при Североатлантическом альянсе.

«14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции с участием 2,2 тыс. военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Подчёркивается также, что эти манёвры — крупнейшие для НАТО в Черноморском регионе.

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Напомним, для участия в этих манёврах в Чёрное море в конце марта вошли корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО. В их составе флагман соединения — нидерландский фрегат Evertsen, а также канадский и испанский фрегаты Toronto и Santa Maria. Их сопровождали болгарский, турецкий и румынский фрегаты.

«Постоянная военно-морская группа вошла в Чёрное море для развёртывания НАТО с целью провести учения вместе с союзниками и партнёрами. Evertsen, Santa Maria, Toronto, Drazki, Yildirim и Regele Ferdinand с нетерпением ждут учений «Морской щит — 2019» и нашей работы с украинскими и грузинскими партнёрами», — написал в Twitter командир второй группы Баудевейн Бутс.

При этом накануне начала манёвров, 4 апреля, по итогам саммита НАТО организацией было принято решение нарастить активность в Черноморском регионе и укрепить сотрудничество с Украиной и Грузией.

«Мы согласовали пакет мер, чтобы улучшить нашу осведомлённость о ситуации, увеличить нашу поддержку Украине и Грузии в таких сферах, как обучение морских сил и береговой охраны, а также заходы в порты, учения и обмен информацией», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, блок намерен «сохранить своё внимание и присутствие в этом жизненно важном регионе» из-за усиления России в военном плане.

«Активность будет продолжаться»

Тот факт, что заявления об активизации в Чёрном море прозвучали непосредственно перед началом учений в этом же регионе, говорит о стремлении оказывать давление на Россию, убеждён политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Эта активность будет продолжаться. Она, конечно, будет варьироваться. Сейчас она связана с тем, что готовится второй тур выборов и Запад демонстрирует продолжение поддержки Украины, некое продолжение генерального курса Украины», — сказал он RT.

«Это должно говорить России о том, что курс будет продолжаться, что сдерживание России будет продолжаться, что ничего здесь принципиально не изменится, что в случаи необходимости всё Чёрное море будет заполнено натовскими кораблями», — подчеркнул эксперт.

О политическом характере манёвров говорит и участие стран, не являющихся основой вооружённых сил НАТО, считает главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» подполковник запаса Сергей Ченнык.

«Эти учения имеют более показной, политический характер. Показать Украине: посмотрите, мы вас не бросаем, нас всё больше и больше — и мы будем готовы в любой момент прийти на защиту. Но это только кажущаяся сторона, на самом деле», — отметил он в разговоре с RT.

По его словам, на учениях присутствуют корабли «не первой линии мощи» и разных классов, в то время как у Украины вообще нет своей «мощной компоненты».

«Американцы имитируют участие»

В 2018 году учения «Морской щит» прошли с 4 по 11 мая. В них принимали участие 21 военный корабль и 2,3 тыс. военнослужащих из Румынии, Турции, США, Болгарии, Греции, Испании, Великобритании и с Украины.

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При этом до 2017 года учения были не такими масштабными, но по итогам Уэльского и Варшавского саммитов в 2014 и 2016 годах было принято решение увеличить состав. Так, в 2017 году присутствовали 20 кораблей и десять самолётов и вертолётов, а также 2,8 тыс. военнослужащих. Таким образом, число участников увеличилось на 40%.

Примечательно, что в учениях практически не задействованы корабли США. Так, в 2017 году на учениях «Морской щит» Вашингтон был представлен эсминцем DDG-78 USS Porter, а в 2018 году — патрульным противолодочным самолётом P-8A Poseidon.

По мнению Ченныка, США сокращают своё участие в манёврах из-за слабых позиций украинского руководства.

«Американцы имитируют своё участие тем, что возлагают функции морского военно-политического прикрытия на страны третьего эшелона уровня военной мощи», — заключил эксперт.