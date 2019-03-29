Под наблюдением «Ивана Хурса» и «Василия Быкова»: Черноморский флот России взял на сопровождение группу кораблей НАТО

Корабли Черноморского флота России «Иван Хурс» и «Василий Быков» взяли на сопровождение нидерландский, испанский и канадский фрегаты второй постоянной военно-морской группы НАТО. Суда вошли в Чёрное море 28 марта в рамках учений «Морской щит — 2019», которые страны НАТО проводят совместно с Украиной и Грузией. Эксперты указывают, что цель Североатлантического альянса — усилить военное присутствие у границ с РФ.

Черноморский флот России сопровождает военные корабли НАТО, вошедшие в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Чёрного моря группу кораблей НАТО в составе трёх фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании. Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России «Иван Хурс» и «Василий Быков», — говорится в заявлении оборонного ведомства РФ.

В четверг, 28 марта, в Чёрное море вошли корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО. В их числе флагман соединения — нидерландский фрегат Evertsen, а также канадский и испанский фрегаты — Toronto и Santa Maria соответственно. Их сопровождают также фрегаты стран региона — болгарский Drazki, турецкий Yildirim и румынский Regele Ferdinand.

Отмечается, что они прибыли в акваторию для проведения совместных с Украиной и Грузией учений Sea Shield — 2019 («Морской щит — 2019»).

«Постоянная военно-морская группа вошла в Чёрное море для развёртывания НАТО с целью провести учения вместе с союзниками и партнёрами. Evertsen, Santa Maria, Toronto, Drazki, Yildirim и Regele Ferdinand с нетерпением ждут учений «Морской щит — 2019» и нашей работы с украинскими и грузинскими партнёрами», — написал в Twitter командир второй группы Баудевейн Бутс.

Прошлогодние манёвры «Морской щит — 2018» проходили с 4 по 11 мая. В общей сложности в них принимали участие 2,3 тыс. военнослужащих, 21 военный корабль, десять самолётов и одна подводная лодка. В манёврах были задействованы силы Румынии, Турции, США, Болгарии, Греции, Испании, Великобритании и Украины.

Фрегат ВМС Нидерландов «Эверстен»

© Wikimedia commons / heb

«Альянс будет наращивать своё присутствие»

При этом канадский и испанский фрегаты отправятся в украинский порт Одессы, куда прибудут после патрулирования акватории Чёрного моря. Об этом сообщило посольство Канады на Украине.

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«1 апреля 2019 года два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом. Фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ФМС Испании Santa Maria прибудут в Одессу после патрулирования в Чёрном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток», — говорится в сообщении дипведомства.

НАТО намерено и дальше расширять присутствие в Чёрном море, чтобы создавать напряжение в отношениях с Россией, убеждён полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко.

«Следует ожидать, что альянс будет наращивать своё присутствие в Чёрном море, — сказал он RT. — Что ещё там могут делать их корабельные группировки, я не представляю. Они ограничены по времени доктриной Монтрё и договором. Покрутятся. А что им там изучать? Чёрное море изучено вдоль и поперёк. Это просто очередной предлог, чтобы насолить России».

Напомним, согласно конвенции Монтрё от 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 суток.

Стоит отметить, что вторая постоянная военно-морская группа НАТО, как правило, базируется в Средиземном море.

«Не скрывают планов дальнейшего усиления»

Ранее в МИД России заявляли, что НАТО проводит милитаризацию Чёрного моря. В частности, российское внешнеполитическое ведомство указало на намерение альянса наращивать военное присутствие в регионе.

«Усиливается патрулирование морского и воздушного пространства, активизируется разведдеятельность в регионе, прежде всего вдоль российских границ. В 2018 году с 80 до 120 дней была увеличена общая продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории Чёрного моря. В альянсе не скрывают планов дальнейшего усиления своего военного присутствия в регионе», — говорится в комментарии министерства.

НАТО стремится превратить Чёрное море в регион напряжённости, считает военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

«Нам пытаются устроить некий регион напряжённости, поскольку Чёрное море — это акватория, которую мы контролируем и которая для нас очень важна. Но с некоторых пор — после того как Крым вошёл в состав России — США и НАТО, как и их сателлиты, постоянно заходят сюда, демонстрируя свои намерения и свою военную силу. Это первое. Второе — они проводят разведывательную деятельность», — сказал он RT.

Так, 31 января в акваторию Чёрного моря зашёл британский фрегат Duncan в сопровождении турецкого фрегата Gaziantep. А 5 января — ракетный эсминец ВМС США Carney.

«Гарантированная защита интересов на Чёрном море»

Кроме того, действия Североатлантического альянса могут быть вызваны тем, что Россия восстанавливает оборонительные возможности в Чёрном море после воссоединения с Крымом в 2014 году, считает аналитик Михаил Тимошенко.

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«В своё время наш флот, находившийся по договору с Украиной на севастопольской морской базе, всячески ущемляли и береговое развитие пытались свести к нулю, — напомнил эксперт. — Теперь мы возвращаем присутствие кораблей на своей территории и сухопутные войска, которые там развернуты. Но мощное развитие нашего флота не очень нравится нашим бывшим союзникам по Варшавскому договору, ныне переметнувшимся на сторону НАТО».

О созданной в Крыму самодостаточной группировке войск, способной обеспечить защиту как самого полуострова, так и интересов России в Чёрном море, в ноябре прошлого года сообщало официальное издание Министерства обороны России «Красная звезда».

«Самодостаточная группировка войск (сил) создана в Крыму. В её составе — военно-морская база, армейский корпус, авиационная дивизия и дивизия ПВО. Черноморский флот обладает новейшими подводными лодками и фрегатами, которые вооружены крылатыми ракетами «Калибр». Береговые войска флота получили на вооружение береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». В результате обеспечена гарантированная защита территории Крыма и интересов России на Чёрном море», — говорится в публикации.