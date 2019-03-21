«Воскресить былые страхи»: в США рассказали о возможном конфликте НАТО и России в Балтийском регионе

Аналитики американского Центра стратегических и бюджетных оценок представили доклад о возможном конфликте НАТО с Россией. По их мнению, подобное может произойти в Балтийском регионе. Эксперты отмечают, что Москва способна «захватить» территорию Прибалтики и Польши до того, как страны НАТО эффективно среагируют. Авторы документа приходят к выводу, что для защиты альянса Соединённым Штатам необходимо увеличить военное присутствие в Европе. Как считают опрошенные RT политологи, мифы о российской агрессии нужны Вашингтону, чтобы оправдывать рост военных расходов.

В американском Центре стратегических и бюджетных оценок (CSBA) рассказали о возможном военном конфликте НАТО и России, который, по мнению аналитиков, может произойти в Балтийском регионе.

«Конфликт между НАТО и Россией наиболее вероятен в Балтийском регионе. Такие факторы, как близость территории членов НАТО к России и Белоруссии, обусловленная географическим расположением изолированность Калининграда и присутствие в балтийских государствах значительного русского этнического меньшинства, провоцируют нестабильность, которая легко может обернуться кризисом или просчётом», — говорится в докладе CSBA, с которым ознакомился RT.

Стоит отметить, что работу организации частично финансируют управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), а также Военно-морское министерство. Как отмечается на сайте центра, среди её спонсоров — Королевские ВВС Великобритании, а также крупнейшие американские производители вооружений, в том числе Boeing, Lockheed Martin и Raytheon.

Авторы доклада — бывшие американские госслужащие. В частности, Билли Фабиан был одним из разработчиков стратегии национальной обороны США 2018 года, а Марк Гунзингер работал заместителем помощника главы Пентагона.

В докладе утверждается, что Москва якобы стремится переделать существующий геополитический порядок в Европе и ослабить НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может развязать конфликт, чтобы восстановить территориальную связь со своим анклавом — Калининградской областью. По мнению американских экспертов, как предлог Россия может использовать «напряжённые отношения между этническими русскими и правительствами прибалтийских стран».

Также в докладе отмечается, что РФ обладает пространственно-временными преимуществами. Это позволит ей «захватить» территорию прежде, чем НАТО даст эффективный ответ.

Кроме того, американские исследователи напоминают, что Россия обладает большим военным потенциалом и может нанести удар по Европе и США.

«РФ непрерывно совершенствует технологическую составляющую своих систем нанесения высокоточных ударов и способна поражать цели по всей Европе, угрожать морским линиям коммуникации в Атлантическом океане и даже территории США», — говорится в докладе.

Президент РФ Владимир Путин

Reuters

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что РФ выступает за мирные взаимоотношения со всеми государствами.

«Растущая военная мощь России никому не угрожает, у нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять. У нас у самих всё есть», — заявил в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин.

Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, «российскую угрозу» в Североатлантическом альянсе используют для того, чтобы развернуть войска вблизи границ РФ.

«Под предлогом нагнетания русофобии в отношениях между Россией и НАТО, обвинений нас в том, что мы чуть ли не готовимся напасть на Прибалтику, Польшу и всех остальных... Только в воспалённом мозгу такие идеи и могут возникать, но, тем не менее, такие воспалённые мозги нашлись», — подчеркнул Лавров.

Несмотря на попытки Запада представить Россию агрессором, жители прибалтийских стран всё меньше воспринимают Москву как потенциальный источник военной опасности. Так, по данным социологов, в Латвии доля тех, кто на вопрос, считает ли он Россию военной угрозой, отвечал «да», снизилась с 14% в 2015-м до 11,2% в 2019-м, а «скорее, да» — с 29,5% до 26,1%. В Литве эти показатели за те же годы упали с 39,4% до 31,4% и с 21,8% до 12,9% соответственно. В Эстонии же процент тех, кто точно видит в России угрозу, незначительно увеличился — с 20,2% до 20,3%, однако ответ «скорее, да» дали гораздо меньше людей — 26,5% против 38,4% в 2015-м.

«Воскресить былые страхи»

Вашингтону необходимо обосновывать присутствие США в Европе и оправдывать миллионные военные расходы как перед американцами, так и перед странами — участницами НАТО. Для этого Штаты раскручивают образ врага в лице России, считает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.



«Наличие общего врага объясняет траты и отвлекает внимание от реальных проблем. Дайте больше денег, и всё изменится — такова позиция США перед союзниками. А в случае с Россией даже не пришлось долго работать над этим мифом. Достаточно было воскресить былые страхи, и никто уже не сомневается, откуда исходит опасность», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Аналогичной точки зрения придерживается директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Он подчеркнул, что доклад американских аналитиков вписывается в нынешнюю политику Североатлантического альянса.

«Сложился консенсус, что Россия — вероятная угроза для всего европейского региона. После 2014 года натовские стратеги рассматривают Москву исключительно как потенциальный источник нестабильности», — сказал он.

Стоит отметить, что оборонный бюджет Пентагона ежегодно растёт. По предварительной информации, в следующем финансовом году он достигнет $750 млрд. При этом значительная часть денег пойдёт на финансирование зарубежного контингента Соединённых Штатов. Однако президент США Дональд Трамп настаивает, что в будущем содержание военных баз должны взять на себя принимающие страны.

«Оборона» для стран НАТО

В докладе Центра стратегических и бюджетных оценок говорится, что проигрыш НАТО в потенциальной войне с Россией окажется фатальным для альянса, подорвёт доверие союзников к Соединённым Штатам в сфере обеспечения безопасности, а также побудит европейские страны, не входящие в НАТО, «склониться к политической орбите РФ».

Чтобы избежать этих последствий, исследователи рекомендуют увеличить присутствие военного контингента США в Европе.

«Для осуществления стратегии сдерживания и обороны, нацеленной на снижение российской агрессии и недопущение политики свершившегося факта, США должны усилить своё военное присутствие таким образом, чтобы повысить эффективность и устойчивость сил передового базирования в первые дни конфликта», — считают в CSBA.

В частности, предлагается разместить постоянную военную базу в Польше и штаб-квартиру в Германии. А также расположить на польской территории американские боевые средства, системы противоракетной обороны и модернизировать военные силы Польши в целом. Более того, аналитики советуют улучшить инфраструктуру и транспортные коммуникации в Европе, включая автомобильные и железные дороги.

Американские солдаты прибывают в Жагань, Польша, 12 января 2017 года

© Agencja Gazeta / Anna Krasko

В Варшаве выступают за наращивание военного присутствия США. Так, в прошлом году Польша сама предложила Вашингтону разместить базу в стране и даже заявила о готовности выделить на проект от $1,5 млрд до $2 млрд. Позднее польская сторона отмечала прогресс в переговорах по этому вопросу, однако недавно пресс-секретарь польского президента Анджея Дуды Блажей Спыхальский подчеркнул, что Варшава не стремится к созданию постоянной базы Пентагона на своей территории, а рассматривает только увеличение численности военного контингента США в стране.

Ранее президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в якобы военных провокациях и пообещал принимать участие во всех проектах на восточном крыле НАТО с целью противодействия Москве.

Как отмечают американские аналитики, усиление «обороны» НАТО вызовет ответную реакцию у России — она станет наращивать наступательные силы у западных границ. Однако, по их словам, затраты окажутся настолько велики, что Москва откажется от этих действий.

«Одна из сильных сторон оборонительной стратегии НАТО — это то, что России, возможно, придётся компенсировать наращивание оборонительного потенциала Североатлантического альянса ещё большим наращиванием собственной наступательной мощи. С учётом потенциально высоких расходов и возросшей тяжести возможных последствий столкновения с расширенным контингентом НАТО Россия могла бы направить свою энергию в другое русло», — сообщается в докладе.

В Москве ранее подчёркивали, что Россия не позволит втягивать себя в дорогостоящую гонку вооружений. Так, об этом в феврале говорил президент РФ Владимир Путин, обсуждая приостановку участия России в Договоре РСМД с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений», — подчеркнул президент.

Вынужденный ответ

В последнее время Россия наращивает военный потенциал, однако не для наступления, а для того, чтобы защитить границы. В Минобороны пояснили, что на эти шаги пришлось пойти из-за небывалой активности Североатлантического альянса у российских рубежей.

«Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времён холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», — сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В связи с этим Россия вынуждена принимать ответные меры и должна быть готова нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях, отметил министр.

Как рассказали в Совбезе РФ, численность контингента НАТО быстрого реагирования за два года возросла с 25 тыс. до 40 тыс. человек. А в Прибалтике альянс развернул усиленные батальонные тактические группы, в состав каждой из которых входят до 1 тыс. военных.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер напомнил, что Москва не располагает военным контингентом вблизи границ США, в то время как американские объекты находятся во многих странах Европы.