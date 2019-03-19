«Удар по амбициям»: почему Польша пересматривает идею о создании военной базы США

Варшава не стремится к созданию постоянной базы Пентагона на своей территории, а рассматривает только увеличение численности военного контингента США в стране. Об этом заявил пресс-секретарь польского президента Анджея Дуды Блажей Спыхальский. Сейчас американские военные находятся в Польше на ротационной основе, однако ранее Варшава выступила с инициативой строительства американской базы Форт Трамп. Варшава готова выделить $2 млрд на финансирование проекта. По мнению экспертов, в Вашингтоне это предложение могли отклонить, а власти Польши теперь стараются выйти из неудобного положения.

Варшава не стремится к созданию на польской территории классической военной базы США, а лишь хотела бы расширить численность американского военного контингента в стране. Об этом заявил официальный представитель польского президента Анджея Дуды Блажей Спыхальский в интервью радиостанции RMF FM, комментируя перспективы строительства на территории страны базы Пентагона Форт Трамп.

«Речь идёт о том, чтобы в Польше было увеличено присутствие американских войск, а также вооружения. Вероятно, это не будет база, как второй Мальборк», — заявил пресс-секретарь польского президента.

Напомним, авиабаза Мальборк расположена на севере Польши и используется для усиления ВВС Североатлантического альянса в регионе.

Спыхальский добавил, что польская сторона «изначально» говорит, что речь шла о постоянном присутствии в Польше американского военного контингента.

Официальный представитель польского президента Анджея Дуды Блажей Спыхальский

globallookpress.com

© Bartomiej Zborowski / Polska Agencja Prasowa

Варшава вынуждена отказаться от идеи создания постоянной военной базы США, поскольку она не нашла поддержки в Вашингтоне, убеждены эксперты.

«Польская сторона вынуждена снизить уровень ожиданий из-за позиции Вашингтона. Отказ от строительства военной базы — большой удар по внешнеполитическим амбициям Варшавы. И теперь Польша пытается выйти из этой ситуации, сохранив лицо», — пояснил в интервью RT старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Размещение в стране постоянного контингента ВС США было одним из центральных обещаний правящей партии. Однако Варшава столкнулась с отказом американских партнёров и теперь пытается выйти из затруднительной ситуации, считает Неменский.

По мнению заведующего сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константина Воронова, власти Польши поставили себя в неловкое положение.

«Всю польскую политику последних нескольких месяцев можно охарактеризовать как в своём роде шизофреничную. Это и идея создать базу США, к которой даже американцы сначала отнеслись скептически, и идея потребовать компенсацию с Москвы за годы коммунистического режима — это всё явления одного порядка. Нужно констатировать, что политика правящей в Польше партии переживает сложности, она приобрела комичный и гротескный характер», — пояснил эксперт в интервью RT.

Польская мечта

На территории Польши дислоцирована на ротационной основе танковая бригада ВС США, численность подразделения составляет порядка 4 тыс. военнослужащих. Кроме того, именно Польша разместила у себя многонациональный батальон НАТО, действующий также по ротационному принципу. А к концу следующего года, как заявили в польском МИД, закончится строительство базы для развёртывания системы ПРО США.

Многонациональные батальоны НАТО развёрнуты и в странах Прибалтики. Хотя численность их невелика (каждый насчитывает порядка тысячи военнослужащих), в Минобороны России неоднократно заявляли, что присутствие этих подразделений может служить предлогом для переброски к российским рубежам крупных партий военной бронетехники.

Глава польского Минобороны Мариуш Блащак

AFP

© Wojtek Radowanski

Идея создания в Польше крупной военной базы Пентагона дополнительно к уже размещённым силам принадлежит именно польской стороне. С этим предложением польский президент Анджей Дуда обратился к главе Белого дома Дональду Трампу во время поездки в Вашингтон осенью прошлого года. По мнению экспертов, правящая в Польше партия «Право и справедливость» пытается придать республике статус основного военно-политического партнёра и форпоста США в регионе.

Польские политики даже успели придумать название для будущего объекта — официальная Варшава планировала назвать базу Форт Трамп.

Об условиях размещения, которые польская сторона предлагала американским коллегам, стало известно после обнародования правительственного документа под названием «Предложение о постоянном американском присутствии в Польше», подписанного главой польского Министерства обороны.

В частности, Варшава предлагала выделить $1,5—2 млрд из своего бюджета на строительство. Такие средства польское правительство готово было потратить для размещения в стране одной «американской бронетанковой бригады либо равноценного соединения».

При этом польская сторона согласна была взять на себя не только расходы на возведение непосредственно армейских зданий, но и всей необходимой гражданской инфраструктуры.

Предполагалось, что база может появиться в окрестностях городов Быдгощ или Торунь, так как они расположены недалеко от базы ВМС в Гдыне. Необходимость привлечения постоянного контингента ВС США польская сторона аргументировала «угрозой», которая якобы исходит от России.

В дальнейшем вокруг инициативы по созданию базы циркулировала достаточно противоречивая информация. Осенью 2018 года глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил по итогам переговоров с американским коллегой, что создание базы — вопрос практически решённый. Он отмечал, что сторонам осталось выработать не принципиальные, а тактические решения, когда и как будет реализован проект. Во время визита в США польский министр сообщил журналистам, что, если бы шансов на создание военного объекта не было, всё закончилось бы общими разговорами.

«А мы говорим о деталях», — отметил Блащак, комментируя возможность размещения на польской земле постоянной базы Пентагона.

Во время нового визита в США польский министр обороны заявил, что американское военное ведомство уже ведёт работу над предложением Польши.

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«Рабочая группа из экспертов Пентагона и Министерства национальной обороны Польши уже начала работу над деталями», — приводит слова Блащака агентство ФАН.

Планы Польши закономерно вызвали негативную реакцию Москвы. Как сообщили в МИД РФ, этим шагом Варшава и Вашингтон фактически нарушат условия основополагающего акта Россия — НАТО, предписывающего альянсу воздерживаться от размещения крупных армейских соединений в странах, недавно вступивших в блок. При этом польская сторона решила прибегнуть к хитрости, объявив все контакты по этой линии «двусторонними» и касающимися только Варшавы и Вашингтона.

Не оценили инициативу польских властей и в Белоруссии. Глава Минобороны страны Андрей Равков предупредил Варшаву, что Минск будет вынужден рассматривать появление американской военной базы на польской территории как источник военной угрозы.

«История с большим продолжением»

Вашингтон пока не проявлял энтузиазма в отношении польской инициативы. Большая часть публичных заявлений по этому поводу исходила от польских чиновников и военных, в то время как США демонстрировали сдержанность, а СМИ со ссылкой на источники писали, что Белый дом не заинтересован в строительстве базы.

Однако в марте 2019 года и. о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер заявила, что польская и американская стороны действительно обсуждают перспективы создания военного объекта на польской территории. При этом, как пояснила представитель Пентагона, выступая на слушаниях в конгрессе, разработка предметного соглашения может занять от полугода до года. По словам Уилбаргер, польская сторона получила «довольно серьёзное» предложение.

Reuters

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Некоторые подробности этого предложения удалось выяснить польскому изданию Gazeta Wyborcza. Источники в польских дипломатических кругах рассказали журналистам, что ожидания польского правительства «несколько расходятся» с тем ответом, который получила Варшава от американских партнёров.

По информации издания, американская сторона попросила польских коллег не использовать такие термины, как «военная база» и «постоянный контингент», чтобы не создавать сложности для Вашингтона в отношениях как с европейскими союзниками, так и с Москвой.

В конечном итоге стало понятно, что грандиозный проект Варшавы фактически провалился: американцы предложили польской стороне немного нарастить своё военное присутствие в стране, а также, возможно, создать новые склады техники. О новом оборонном договоре между странами речь не идёт, уточнили источники польской газеты.

Такое решение объясняется прежде всего прагматичными соображениями — в американской администрации считают, что и так потратили немало средств на укрепление восточноевропейского фланга НАТО, в то время как у США есть потенциальные противники и в других регионах — в первую очередь речь может идти об Азии и Китае, считают эксперты.

Говоря о причинах таких решений, Олег Неменский пояснил, что сейчас США проводят ревизию своих оборонных трат, чтобы добиться максимальной эффективности.

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«Несколько лет назад восточный фланг НАТО стал приоритетной темой для стратегического планирования в Североатлантическом альянсе. Но в Белом доме поняли, что это планирование было произведено слишком масштабно. Реальных угроз, ради которых надо тратить деньги, нет, финансирование можно несколько уменьшить на этом направлении», — добавил эксперт.

По мнению Константина Воронова, процесс милитаризации Польши при американском участии тесно связан с перспективами Договора о ракетах средней и меньшей дальности, действие которого было приостановлено по инициативе Штатов. Если США решатся на размещение ракет такого класса в Восточной Европе, Польша станет наиболее подходящим для этого местом, считают эксперты. Однако такое решение способно ещё больше обострить российско-американские отношения, и это понимают в Белом доме.

В Польше тоже пока не торопятся с призывами к размещению таких ракет на своей территории. Однако эксперты не исключают, что на фоне общего роста напряжённости союзники по НАТО способны в будущем рассмотреть и такой вариант, хотя это и является наиболее негативным сценарием.

«В целом это история с большим продолжением. Как она будет развиваться, пока неясно, окончательно это покажет время», — подытожил Константин Воронов.