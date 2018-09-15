«Реальная возможность»: министр обороны Польши не исключил появления в стране военной базы США

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Владимир Смирнов, Марианна Чурсина
Существует «реальная возможность» того, что на территории Польши появится постоянная военная база США. Об этом заявил глава Минобороны республики Мариуш Блащак в ходе визита в Вашингтон. По его словам, ведутся переговоры о возможных поставках в Польшу американских вооружений. Расширение военного сотрудничества также будет обсуждаться во время встречи польского и американского лидеров Анджея Дуды и Дональда Трампа, которая состоится 18 сентября в США. Эксперты отмечают, что ради статуса «главного союзника Америки в Европе» Варшава готова отказаться от своего военного суверенитета и даже выделить средства на строительство базы, несмотря на серьёзные проблемы в экономике.
Министр обороны Польши заявил о «реальном шансе» на появление в стране постоянной военной базы США
  • Военнослужащие армии США
  • © The U.S. Army / Flickr

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о наличии «конкретной, реальной возможности» появления в стране постоянной американской военной базы. По словам главы польского военного ведомства, который сейчас находится с визитом в США, об этом свидетельствует сам факт проведения в Пентагоне встречи польско-американской рабочей группы по вопросам обороны.

«Если бы такого шанса не было, то всё закончилось бы исключительно общими разговорами. А мы говорим о деталях», — отметил Блащак, комментируя перспективы размещения в Польше постоянного американского контингента.

Глава Минобороны добавил, что обсуждает с американскими властями возможные поставки в Польшу американской военной техники, однако не раскрыл подробностей этих переговоров.

В пятницу, 14 сентября, Блащак встретился с рядом конгрессменов, включая главу комитета палаты представителей США по вооружённым силам Уильяма Торнберри. В ходе беседы с ним министр заявил, что присутствие американских военных на восточном фланге НАТО способствует укреплению безопасности не только в Польше, но и во всём регионе.

«Мы рады тому, что представители конгресса и администрации США выразили поддержку по вопросу укрепления американского присутствия в Польше, хотя этот процесс и требует большого количества согласований», — отметил Блащак.

Он напомнил, что Польша готова выделить средства на строительство военной базы (ранее власти сообщали о готовности потратить до $2 млрд на реализацию этого проекта).

Министр обороны также планирует провести переговоры с главой сенатского комитета по вооружениям Джимом Инхофом, а 18 сентября Блащак примет участие во встрече президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды в Вашингтоне.

Это уже третий визит Блащака в Соединённые Штаты с момента его вступления в должность в январе 2018 года.

Напомним, польские власти последовательно выступают за расширение присутствия американских войск на территории страны. В настоящее время в Польше на ротационной основе дислоцирована танковая бригада ВС США численностью порядка 3,5 тыс. человек, а также многонациональный батальон НАТО (около 1000 военнослужащих).

Согласно имеющимся планам, военную базу могут разместить в окрестностях городов Быдгощ или Торунь, в том числе из-за их относительной близости к военно-морской базе и порту в Гдыне. Необходимость появления постоянного соединения американской армии на территории Польши в Минобороны республики связывают с «растущей угрозой со стороны России».

В Варшаве также напоминают, что Польша является одним из «самых преданных союзников США» и тратит на оборону 2% ВВП страны, выполняя тем самым требование альянса.

До сих пор официальные представители США достаточно сдержанно комментировали перспективы появления в Польше американской военной базы, говоря, что в Вашингтоне изучают этот вопрос.

  • Военнослужащие армии США
  • © U.S. Army Europe / Flickr

«В фарватере внешнеполитической линии Вашингтона»

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с RT обратил внимание, что в Варшаве готовы инвестировать в строительство военной базы значительную сумму, хотя Польша является страной, получающей дотации от Евросоюза. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на заявления о существовании «польского экономического чуда», страна находится не в лучшем финансовом состоянии.

«Нищее население, закредитованность, убитая промышленность и так далее. Но сегодняшнее польское руководство в лице партии «Право и справедливость», её лидеров, парламентского большинства от этой партии, президента Дуды не желают решать проблемы Польши. Они желают проводить в жизнь только американскую линию. Прошлым летом Польшу посещал в рамках своего европейского турне Дональд Трамп. Полчаса выступал на площади перед поляками, уехал и, видимо, забыл. Но то, что он сказал полякам — что Польша теперь главная страна и главный союзник США в Европе, — поляки запомнили, на всякий случай сошли с ума и теперь готовы даже сами заплатить за то, чтобы у них была полноразмерная американская база. Поэтому ничего удивительного в словах польского министра обороны нет», — констатировал Мартынов.

«Польша отказывается от военного суверенитета, а это часть государственного суверенитета. Она ещё много от чего готова отказаться. Чем это всё для Польши закончится, я не знаю», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, военный политолог и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин напомнил, что Польша постоянно приглашает на свою территорию американских военных, включая переброску военной техники и проведение учений.

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«Я бы сказал, что Польша — часть авангарда той группы стран, которые хотели бы очень активно взаимодействовать с США в военной сфере. Более того, Польша постоянно предоставляет территорию своего государства для размещения американских военнослужащих. Неважно даже — на места постоянной дислокации или же для проведения учений. Так что на сегодняшний день нынешнее польское руководство довольно активно идёт в фарватере внешнеполитической линии Вашингтона и всемерно способствует инсталляции американской внешней политики на европейском континенте», — отметил эксперт.

Собеседник RT добавил, что ни в Варшаве, ни в Вашингтоне не скрывают, что подобная военная активность направлена «на сдерживание российской агрессии». В связи с этим Москва вынуждена адекватно защищаться.

«Польский народ становится заложником американской авантюры. И польскому обществу, и нынешнему руководству надо учитывать, что, создавая объекты, они тут же становятся мишенью нейтрализации исходящей с их территории угрозы для России», — заявил Кошкин.

По его словам, подобного рода действия не способствуют стабилизации ситуации в Европе. Напротив, такая политика провоцирует обострение обстановки и создаёт угрозу возникновения вооружённого конфликта.

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