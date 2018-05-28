Песков прокомментировал сообщения о готовности Польши разместить у себя военную базу США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о готовности Польши заплатить $2 млрд за размещение у себя военной базы США.
Песков прокомментировал сообщения о готовности Польши разместить у себя военную базу США
  • © WOJTEK RADWANSKI
  • AFP

«Смотря что это будет за база. Вы знаете, что в целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте, наоборот, эти экспансионистские действия, они, конечно же, неминуемо приводят к контрдействиям с российской стороны с тем, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет», — сказал Песков.

По его словам, размещение базы США является суверенным решением Варшавы, но оно повлечёт контрдействия с российской стороны.

«Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте очевидны», — сказал Песков.

Ранее издание Politico со ссылкой на документы Министерства обороны Польши сообщило, что Варшава готова выделить $2 млрд США для размещения на польской территории американских военных баз.

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