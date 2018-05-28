Президент Польши назвал Россию главной угрозой НАТО

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Президент Польши Анджей Дуда на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО заявил, что Россия является главной угрозой для альянса.
Президент Польши назвал Россию главной угрозой НАТО
  • Reuters
  • © Kacper Pempel

«Мы должны помнить о важности нашего трансатлантического единства, когда наша система безопасности подвергается проверке игроками, которые представляют угрозу для мира и безопасности. Самым серьёзным из них является Россия», — цитирует wPolityce президента.

По словам польского лидера, Россия ставит «под сомнение основы международного порядка».

Ранее в конгрессе США заявили о необходимости выяснить «намерения России» в отношении стран — членов НАТО. 

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