Президент Польши назвал Россию главной угрозой НАТО
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«Мы должны помнить о важности нашего трансатлантического единства, когда наша система безопасности подвергается проверке игроками, которые представляют угрозу для мира и безопасности. Самым серьёзным из них является Россия», — цитирует wPolityce президента.
По словам польского лидера, Россия ставит «под сомнение основы международного порядка».
Ранее в конгрессе США заявили о необходимости выяснить «намерения России» в отношении стран — членов НАТО.