В США предложили выяснить «военно-политические намерения России» в отношении НАТО

Нацразведке США нужно выяснить «намерения России» в отношении стран — членов НАТО. Соответствующая мера содержится в поправке к закону о бюджете Пентагона на 2019 год, внесённой членом палаты представителей США Раджой Кришнамурти.

В документе отмечается, что директору Нацразведки «не позднее чем через 90 дней с даты принятия данного закона» необходимо представить доклад с оценкой «военно-политических намерений России».

Также, как подчёркивается, ведомству предстоит оценить реакцию российской стороны на Европейскую инициативу сдерживания.

При этом конгрессмен предложил подготовить оценку областей для возможного диалога с Россией.

Подробнее — в материале RT.