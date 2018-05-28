В США предложили выяснить «военно-политические намерения России» в отношении НАТО

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Нацразведке США нужно выяснить «намерения России» в отношении стран — членов НАТО. Соответствующая мера содержится в поправке к закону о бюджете Пентагона на 2019 год, внесённой членом палаты представителей США Раджой Кришнамурти.
В США предложили выяснить «военно-политические намерения России» в отношении НАТО
  • Reuters

В документе отмечается, что директору Нацразведки «не позднее чем через 90 дней с даты принятия данного закона» необходимо представить доклад с оценкой «военно-политических намерений России».  

Также, как подчёркивается, ведомству предстоит оценить реакцию российской стороны на Европейскую инициативу сдерживания.

При этом конгрессмен предложил подготовить оценку областей для возможного диалога с Россией.

Подробнее — в материале RT.

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