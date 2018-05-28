В США предложили выяснить «военно-политические намерения России» в отношении НАТО
- Reuters
В документе отмечается, что директору Нацразведки «не позднее чем через 90 дней с даты принятия данного закона» необходимо представить доклад с оценкой «военно-политических намерений России».
Также, как подчёркивается, ведомству предстоит оценить реакцию российской стороны на Европейскую инициативу сдерживания.
При этом конгрессмен предложил подготовить оценку областей для возможного диалога с Россией.
Подробнее — в материале RT.