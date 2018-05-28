«Предубеждения, далёкие от реальности»: в США намерены выяснить «военно-политические намерения России» в отношении НАТО

Национальной разведке США необходимо выяснить «военные планы» России в отношении стран — членов Североатлантического альянса. С таким предложением выступили в американском конгрессе. В закон о бюджете Минобороны США на 2019 год была внесена соответствующая поправка. Примечательно, что в первой версии документа, с которым ознакомился RT, была перепутана страна, где проходили учения российских военнослужащих, — Молдавия вместо Белоруссии. Также неверно приводятся данные о количестве военных: их число завышено в 20 раз. Эксперты считают, что предложение конгресса может быть связано с необходимостью обосновать расходы США на поддержку союзников НАТО в ЕС, а также с игрой на антироссийских настроениях для повышения рейтинга перед выборами.

Национальной разведке США необходимо выяснить планы России по военным действиям в отношении стран — членов Североатлантического альянса. Такая мера содержится в поправке к закону о бюджете Минобороны США на 2019 год, которую внёс член палаты представителей США Раджа Кришнамурти.

«Не позднее чем через 90 дней с даты принятия данного закона директор Национальной разведки должен представить доклад Национальной разведки, содержащий оценку военно-политических намерений России», — говорится в документе.

Кроме того, согласно поправке, американская разведка должна оценить реакцию России на Европейскую инициативу сдерживания, бюджет которой увеличивается год от года. Согласно проекту федерального бюджета на 2019 год, опубликованному в феврале Белым домом, на программу по противостоянию «агрессии со стороны России в регионе» планируется выделить $6,3 млрд. В 2018 году бюджет программы составлял $4,8 млрд.

Примечательно, что также конгрессмен предложил подготовить оценку «областей возможного диалога с Россией».

Законопроект о бюджете Минобороны на 2019 год уже одобрен палатой представителей конгресса США. Документ ожидает рассмотрения в сенате и утверждения президентом США Дональдом Трампом. Согласно законопроекту, в следующем году планируется предоставить Пентагону $716 млрд, из которых около $100 млрд пойдёт на финансирование операций за рубежом.

Здание Пентагона

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Предлагаемая поправка — это «очередная мера для усиления антироссийских настроений в конгрессе и у американской общественности», считает руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Института США и Канады Сергей Самуйлов. Эксперт отметил, что «разведывательные службы будут подстраиваться под доминирующие настроения, в том числе в конгрессе».

«Не факт, что разведка будет выдавать объективную информацию. Скорее всего, она будет полна предубеждений, стереотипов, которые далеки от международной реальности.

Простой пример: разведсообщество США в 2002 году говорило конгрессу и президентской администрации, что в Ираке создаётся оружие массового уничтожения. Разведка в данном случае действовала по принципу «чего изволит высокое начальство». А в августе 2003 года директор ЦРУ сообщил Колину Пауэллу, что информация по ОМУ в Ираке была из ненадёжного источника», — подчеркнул Самуйлов.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев объяснил, что может представлять собой доклад по России, который, в случае одобрения поправки, будет готовить Национальная разведка США.

«Важен формат. Вся, условно говоря, продукция разведсообщества США может быть поделена на две категории — на открытую и закрытую. Есть ещё гибридная форма: когда в январе 2017 года был опубликован доклад о вмешательстве России, существовал открытый и закрытый вариант доклада. Закрытый доклад представляет собой устоявшийся мониторинг тенденций, которые необходимо довести до сведения конгресса. Открытый вариант связан с откровенно пропагандистской деятельностью. Такие доклады носят общий характер, чтобы не раскрыть источники информации», — пояснил эксперт.

Перепутал страну

Важно отметить, что существуют две версии поправки, которые внёс на рассмотрение конгрессмен США Кришнамурти. В первом варианте документа он просит разведку учесть якобы проведённые учения российских военнослужащих в составе 100 тыс. человек «на границе с Молдовой» в августе прошлого года.

«...намерений и планов российского руководства по разработке сценариев военных действий против государств — членов Организации Североатлантического договора, в частности по проведению учений в августе 2017 года на границе с Молдовой с привлечением более 100 тыс. российских военнослужащих», — сообщается в документе от 14 мая.

При этом Россия не проводила учения с участием указанного в документе числа российских военных в августе прошлого года «на границе с Молдовой». Учебные мероприятия вооружённых сил непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) и мотострелковых подразделений российских войск, которые расположены в ПМР в рамках миротворческой миссии, проходили с 11 по 20 сентября.

Однако к участию в этих учениях, по сообщениям Министерства обороны РФ, привлечено лишь 350 военнослужащих России. Кроме того, у РФ и Молдавии отсутствует совместная граница, что также создаёт значительные трудности для переброски ста тысяч военных.

В тексте более поздней версии поправки Кришнамурти российские учения на границе с Молдавией были заменены на учения на границе с Белоруссией — вероятно, «Запад-2017». Однако состав российских военнослужащих, указанный в документе, остался тем же, что и в предыдущей версии поправки.

«...в частности по проведению учений в сентябре 2017 года на границе с Белоруссией с привлечением более 100 тыс. российских военнослужащих», — сообщается в документе от 21 мая.

Остаётся неясным, откуда американский парламентарий взял число российских военных, участвующих в учениях в Белоруссии. По информации Минобороны России, в учебных мероприятиях, которые проходили с 14 по 20 сентября 2017 года, от российской стороны принимали участие «5,5 тыс. военнослужащих».

«К учениям привлекаются около 12,7 тыс. военнослужащих (от Вооружённых сил Республики Беларусь — около 7,2 тыс. человек, от Вооружённых сил Российской Федерации — около 5,5 тыс. человек, из них на территории Республики Беларусь — около 3 тыс. человек)», — сказано на сайте ведомства.

Ранее глава Министерства обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Россия якобы намерена направить на учения 100 тыс. военных. Однако в российском Минобороны опровергли эту информацию.

«Мы удивлены заявлениями главы военного ведомства ФРГ госпожи Урсулы фон дер Ляйен, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тыс. российских военнослужащих, привлекаемых к учениям «Запад-2017», и таящихся в связи с этим угрозах Европе», — цитирует пресс-служба ведомства официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

Также важно упомянуть, что российские власти неоднократно заявляли, что РФ никогда не собиралась нападать на страны ЕС. Так, в 2016 году президент страны Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал вымышленными и мифическими угрозы нападения России.

«Конечно, выгодно выдавать себя за защитников цивилизации, но Россия-то не собирается ни на кого нападать. Да и смешно это», — отметил глава государства.

Разведывательная «пропаганда»

Предложения американского парламентария могут быть связаны с необходимостью обосновать выделение Соединёнными Штатами средств на поддержку союзников по НАТО в Европе, считает Владимир Васильев.

«Все виды сегодняшней аналитики крутятся вокруг угрозы России и решения некоторых вопросов, связанных с военной деятельностью. Например, как быстро Россия может оккупировать Прибалтику, каким образом могут развиваться сценарии в отношении Восточной Европы — Польши или Словакии, — чего можно ждать на южном фланге.

Это связано непосредственно с выделением в последние годы средств Соединёнными Штатами на поддержку европейских союзников для противодействия России. Это нужно для того, чтобы обосновать расходы США на поддержку их союзников», — отметил эксперт.

Конгрессмен Раджа Кришнамурти

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При этом Раджа Кришнамурти, предлагающий соответствующую поправку к бюджету Пентагона, может играть на антироссийских настроениях, чтобы повысить свой рейтинг, уверен Сергей Самуйлов.

«Парламентариев ожидает переизбрание в ноябре этого года: будут промежуточные выборы в конгресс. Вполне возможно, что он внёс эту инициативу в том числе и для того, чтобы ублажить избирателей своего округа, заявив, что Россия агрессивна», — подчеркнул эксперт.

Ранее Кришнамурти уже предлагал антироссийский законопроект под названием KREMLIN Act. В нём парламентарий обвинял Россию в «кибератаках на демократические государства НАТО и Восточной Европы».

Как сообщается на сайте автора законопроекта, он призывал выяснить, в чём состоят политические цели Владимира Путина «в свете попыток вмешательства в выборы в целом ряде стран». Документ ставил задачу «определить, каким целям служат недавние российские кибератаки в отношении демократических государств НАТО и Восточной Европы». Однако проект закона так и не был принят.