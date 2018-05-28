СМИ: Польша выразила готовность заплатить $2 млрд за размещение у себя военной базы США
Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы министерства обороны Польши.
«Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь от $1,5 млрд до $2 млрд, путём создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США», — указывается в документах.
Издание отмечает, что польские власти также уже определились с возможным расположением военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей.
Уточняется, что предложение было направлено администрации и конгрессу США.
Ранее в Пентагоне заявили о готовности к переговорам по увеличению военного присутствия в Польше.
Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в беседе с НСН прокомментировал готовность США к данному шагу.