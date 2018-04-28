Эксперт прокомментировал готовность США к переговорам по наращиванию военного присутствия в Польше

Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в беседе с НСН прокомментировал готовность США к переговорам по наращиванию военного присутствия в Польше.

По словам эксперта, это произошло по инициативе польской стороны.

«Они уже давно ставили об этом вопрос, министерство обороны, чтобы увеличить контингент НАТО в Польше. Наконец-то американцы пошли навстречу», — сказал Волобуев.

Другой вопрос, отметил эксперт, насколько такая позиция популярна в самой Польше.

Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил готовность США к переговорам по наращиванию военного присутствия в Польше.