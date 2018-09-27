МИД: создание базы США в Польше может стать нарушением соглашения Россия — НАТО

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин в беседе с РИА Новости заявил, что создание американской военной базы в Польше может считаться нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО.

По его словам, страны альянса обязались не размещать дополнительные боевые силы на территории новых стран-членов.

«Всё зависит от размера контингента. Но это может быть очень серьёзным нарушением Основополагающих (Основополагающего акта Россия — НАТО. — RT). Пока никакие решения не приняты, но мы предупреждаем и сам альянс, и США, и Польшу», — объяснил Келин.

Ранее польский лидер Анджей Дуда выступил с предложением назвать военную базу, которую Соединённые Штаты могут создать на территории страны, в честь президента США Дональда Трампа.

Заместитель министра обороны Польши Томаш Шатковский предположил, что американская база в стране может изменить геополитический ландшафт Европы.

Варшава предложила Вашингтону более $2 млрд на реализацию инициативы.