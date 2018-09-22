СМИ: Польский телеканал уволил сотрудника за снимок Дуды с Трампом

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Менеджера по социальным сетям Ивана Шило уволили с телеканала Belsat за публикацию на личной странице в Facebook совместного фото президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа. Об этом передает газета «Европейская правда».

«Слева — президент Польши», — с таким текстом была выложена фотография на страницу Шило, где Дуда и Трамп подписывают договор о стратегическом сотрудничестве.

На следующий день после публикации журналиста уволили.

«Меня уволили. Без разговоров, просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа… Руководители не должны извиняться, но и увольнять других из-за своих ошибок — это тоже не дело», — сообщил Шило на своей странице.

Позднее директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы заявила, что договор о военном сотрудничестве с США «одна из немногих тем, которые не являются основанием для шуток сотрудников «Белсата».

Ранее стало известно, что руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что власти собираются разместить военную базу Форт Трамп у восточной границы страны.

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