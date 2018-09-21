Польша намерена разместить Форт Трамп у восточной границы страны

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Руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что власти собираются разместить военную базу Форт Трамп у восточной границы страны.
Польша намерена разместить Форт Трамп у восточной границы страны
  • ©Chris Kleponis
  • globallookpress.com

«Ещё слишком рано, чтобы говорить о конкретных местах. Одно можно сказать наверняка: мы хотели бы, чтобы такое решение было принято, чтобы такая база была размещена где-то на восточном фланге, на северо-востоке или на востоке Польши», — сообщил Дворчик в эфире радиостанции RMF FM.

Он отметил, что размещение базы должно серьёзно усилить безопасность Польши.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением назвать военную базу, которую Соединённые Штаты могут создать на территории страны, в честь американского лидера Дональда Трампа. Заместитель министра обороны Польши Томаш Шатковский предположил, что военная база США в стране может изменить геополитический ландшафт Европы.

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