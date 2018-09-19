В Минобороны Польши рассказали о значении военной базы США в стране для Европы

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Заместитель министра обороны Польши Томаш Шатковский предположил, что военная база США в стране может изменить геополитический ландшафт Европы. Об этом сообщает PAP.
В Минобороны Польши рассказали о значении военной базы США в стране для Европы
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«Новая американская база, содержащая хотя бы элементы классического постоянного присутствия, изменила бы геополитический ландшафт Европы», — цитирует его РИА Новости.

Шатковский также добавил, что в случае размещения американской базы на польской территории страна больше «не будет рассматриваться как буферное государство, что скажется на реальном чувстве безопасности».

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением назвать военную базу, которую Соединённые Штаты могут создать на территории страны, в честь американского лидера Дональда Трампа.

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