Глава Минобороны Польши заявил о «реальном шансе» размещения американских баз в стране

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак видит реальные шансы размещения в стране военных баз США на постоянной основе. Об этом он заявил по итогам переговоров польско-американской рабочей группы по вопросам обороны в Пентагоне.

«Если бы не было шанса, всё закончилось бы исключительно общими разговорами», — цитирует Блащака TVN.

Он отметил, что сам факт встречи рабочей группы говорит о существовании «конкретного, реального шанса» на присутствие войск.

Ранее Блащак заявил, что создание американских баз в стране «крайне вероятно», а президент Польши Анджей Дуда призвал к тому, чтобы части армии США разместились в его стране на постоянной основе.

Подробнее — в материале RT.