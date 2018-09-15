Глава Минобороны Польши заявил о «реальном шансе» размещения американских баз в стране
- Мариуш Блащак
- Reuters
«Если бы не было шанса, всё закончилось бы исключительно общими разговорами», — цитирует Блащака TVN.
Он отметил, что сам факт встречи рабочей группы говорит о существовании «конкретного, реального шанса» на присутствие войск.
Ранее Блащак заявил, что создание американских баз в стране «крайне вероятно», а президент Польши Анджей Дуда призвал к тому, чтобы части армии США разместились в его стране на постоянной основе.
Подробнее — в материале RT.