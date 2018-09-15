Глава Минобороны Польши заявил о «реальном шансе» размещения американских баз в стране

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Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак видит реальные шансы размещения в стране военных баз США на постоянной основе. Об этом он заявил по итогам переговоров польско-американской рабочей группы по вопросам обороны в Пентагоне.
Глава Минобороны Польши заявил о «реальном шансе» размещения американских баз в стране
  • Мариуш Блащак
  • Reuters

«Если бы не было шанса, всё закончилось бы исключительно общими разговорами», — цитирует Блащака TVN.

Он отметил, что сам факт встречи рабочей группы говорит о существовании «конкретного, реального шанса» на присутствие войск. 

Ранее Блащак заявил, что создание американских баз в стране «крайне вероятно», а президент Польши Анджей Дуда призвал к тому, чтобы части армии США разместились в его стране на постоянной основе.

Подробнее — в материале RT.

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