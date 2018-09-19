Дуда предложил назвать новую военную базу США в Польше «Форт Трамп»
- Reuters
«Мне очень хотелось бы, чтобы на территории Польши была создана американская военная база, которую мы назвали бы «Форт Трамп», — рассказал польский лидер.
Накануне Дуда провёл переговоры с Трампом, в ходе которых обсуждалась возможность обеспечения постоянного военного присутствия Соединённых Штатов на территории Польши в связи с обеспокоенностью страны «военной активностью России в регионе».
В настоящее время, по данным агентства, в Польше находятся около трёх тысяч американских военнослужащих.
Варшава предложила Вашингтону более $2 млрд на реализацию инициативы.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что новая дивизия польских Вооружённых сил разместится вблизи границ с Украиной и Белоруссией.
Подробнее — в материале RT.