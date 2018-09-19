Дуда предложил назвать новую военную базу США в Польше «Форт Трамп»

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Президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением назвать военную базу, которую Соединённые Штаты могут создать на территории страны, в честь американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.
Дуда предложил назвать новую военную базу США в Польше «Форт Трамп»
  • Reuters

«Мне очень хотелось бы, чтобы на территории Польши была создана американская военная база, которую мы назвали бы «Форт Трамп», — рассказал польский лидер.

Накануне Дуда провёл переговоры с Трампом, в ходе которых обсуждалась возможность обеспечения постоянного военного присутствия Соединённых Штатов на территории Польши в связи с обеспокоенностью страны «военной активностью России в регионе».

В настоящее время, по данным агентства, в Польше находятся около трёх тысяч американских военнослужащих.

Варшава предложила Вашингтону более $2 млрд на реализацию инициативы.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что новая дивизия польских Вооружённых сил разместится вблизи границ с Украиной и Белоруссией.

Подробнее — в материале RT.

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