Дуда предложил назвать новую военную базу США в Польше «Форт Трамп»

Президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением назвать военную базу, которую Соединённые Штаты могут создать на территории страны, в честь американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

«Мне очень хотелось бы, чтобы на территории Польши была создана американская военная база, которую мы назвали бы «Форт Трамп», — рассказал польский лидер.

Накануне Дуда провёл переговоры с Трампом, в ходе которых обсуждалась возможность обеспечения постоянного военного присутствия Соединённых Штатов на территории Польши в связи с обеспокоенностью страны «военной активностью России в регионе».

В настоящее время, по данным агентства, в Польше находятся около трёх тысяч американских военнослужащих.

Варшава предложила Вашингтону более $2 млрд на реализацию инициативы.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что новая дивизия польских Вооружённых сил разместится вблизи границ с Украиной и Белоруссией.

Подробнее — в материале RT.