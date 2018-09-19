Трамп: Россия действует агрессивно и уважает силу

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия «действует агрессивно» и «уважает силу».

Во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Трампа спросили, согласен ли он с мнением своего польского коллеги о том, что Россия является угрозой для Восточной Европы.

«Я думаю, что это очень агрессивная ситуация. Россия действует агрессивно. Они уважают силу, решимость, как и все», — отметил президент США.

По его словам, американская сторона модернизирует свою армию.

«Мы, мягко говоря, укрепили свои вооружённые силы… Сотни тысяч рабочих мест создают лучшие вооружённые силы. Россия это уважает», — добавил он.

В июле Трамп заявил, что вёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в «позиции огромной силы».