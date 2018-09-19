Трамп: Россия действует агрессивно и уважает силу
Во время пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Трампа спросили, согласен ли он с мнением своего польского коллеги о том, что Россия является угрозой для Восточной Европы.
«Я думаю, что это очень агрессивная ситуация. Россия действует агрессивно. Они уважают силу, решимость, как и все», — отметил президент США.
По его словам, американская сторона модернизирует свою армию.
«Мы, мягко говоря, укрепили свои вооружённые силы… Сотни тысяч рабочих мест создают лучшие вооружённые силы. Россия это уважает», — добавил он.
В июле Трамп заявил, что вёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в «позиции огромной силы».