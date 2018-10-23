Дуда: Польша не рассматривала вопрос размещения ракет США

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не рассматривала вопрос размещения на своей территории американских ракет, подпадающих под действие Договора РСМД.

«Это не было предметом дискуссии ни между польскими властями и военными, ни в общественном пространстве. Мы вообще не обсуждали этот вопрос», — приводит ТАСС слова Дуды.

При этом он отметил, что решение США о выходе из договора стало ответом на действия России.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович прокомментировал намерение Соединённых Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из Договора РСМД.