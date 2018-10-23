Дуда: Польша не рассматривала вопрос размещения ракет США
- Reuters
«Это не было предметом дискуссии ни между польскими властями и военными, ни в общественном пространстве. Мы вообще не обсуждали этот вопрос», — приводит ТАСС слова Дуды.
При этом он отметил, что решение США о выходе из договора стало ответом на действия России.
Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович прокомментировал намерение Соединённых Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из Договора РСМД.