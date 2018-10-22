Польша поддержала намерение США выйти из ДРСМД

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович прокомментировал планы Соединённых Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Польша поддержала намерение США выйти из ДРСМД
  • ©pixabay.com

«Мы выражаем понимание действий Соединённых Штатов, потому что, конечно, мы согласны с такой оценкой ситуации, что Россия нарушает положения договора путём создания новых ракет», — цитирует министра РИА Новости.

При этом Чапутович добавил, что Варшава хотела бы, чтобы соглашение продолжало действовать, но «только если бы все стороны соблюдали его».

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва строго соблюдает положения соглашения. 

20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из Договора о РСМД

Военный эксперт и редактор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с Inforeactor прокомментировал планы американской стороны.

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