В ЕС призвали США задуматься над последствиями выхода из ДРСМД

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Европейский союз призвал Соединённые Штаты задуматься о возможных последствиях выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), с которыми может столкнуться мировое сообщество.
В ЕС призвали США задуматься над последствиями выхода из ДРСМД
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Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС.

«Тогда как мы ожидаем от России ответа на серьёзные озабоченности относительно выполнения ею ДРСМД в содержательном и транспарентном ключе, мы также ожидаем от США, что они обдумают последствия своего возможного выхода из этого соглашения для их собственной безопасности, безопасности их союзников и всего мира», — говорится в тексте.

В документе также отмечается, что миру не нужна новая гонка вооружений, которая «принесёт ещё больше нестабильности».

20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из Договора о РСМД

Военный эксперт и редактор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с Inforeactor прокомментировал планы американской стороны.

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