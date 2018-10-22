Эксперт прокомментировал заявление США о планах выйти из ДРСМД

Военный эксперт и редактор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление США о планах выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Сейчас голословные обвинения Вашингтона вылились в намерения», — заявил он.

По его словам, это закономерно, поскольку когда американский президент Дональд Трамп опубликовал ядерную доктрину, то там были чётко прописаны комплексы, подпадающие под действие договора.

Со своей стороны, политолог и президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров в беседе с Пятым каналом сказал, что США обеспокоены растущим влиянием России, а соглашение ограничивает Вашингтон в действиях.

«Этот договор был закреплён в те времена, когда уже на исходе была холодная война, и в данном случае это показывает, что договор перестал устраивать США по ряду причин, потому что влияние и сила России увеличиваются», — пояснил он.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что ООН и Совбез ООН должны отреагировать на решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о РСМД.