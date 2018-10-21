Горбачёв призвал ООН отреагировать на решение о выходе США из ДРСМД

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что ООН, а также Совбез международной организации должны отреагировать на решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора о РСМД.

Об этом он заявил РИА Новости.

«Тут встаёт вопрос и перед Организацией Объединённых Наций и Советом Безопасности. Это затрагивает мир», — сказал он.

Он также уточнил, что, по его мнению, подобный шаг является недопустимым, так как приведёт к росту и развитию ядерных вооружений.

«Недопустимо это — возрождать процесс наращивания ядерного оружия», — добавил Горбачёв.

Ранее Горбачёв раскритиковал Трампа за «недостаток мудрости» в связи с его решением по ДРСМД.

20 октября Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД. Ряд стран уже высказали своё мнение по этому поводу, в частности власти Германии выразили сожаление в связи с этим решением, а министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон поддержит Вашингтон в данном вопросе.