Германия намерена обсуждать в НАТО решение США по ДРСМД

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Власти Германии сожалеют о решении США выйти из договора о РСМД. В бундестаге заявили, что последствия решения Вашингтона будут обсуждаться в НАТО.
Германия намерена обсуждать в НАТО решение США по ДРСМД
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«Федеральное правительство сожалеет об выходе США (Из договора. — RT). Соглашение является важным элементом контроля над вооружениями и особым образом служит интересам Европы... Последствия решения США теперь будут обсуждаться среди всех партнёров НАТО», — говорится в заявлении немецкого правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из договора о РСМД.

По его словам, подобное решение продиктовано тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва примет ответные меры, если Вашингтон продолжит выходить из международных соглашений в одностороннем порядке. 

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