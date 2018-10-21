В МИД не исключили ответных мер в случае дальнейшего выхода США из соглашений
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Замминистра подчеркнул, что если Вашингтон продолжит действовать «топорно и грубо», и дальше в одностороннем порядке выходить из соглашений, то это спровоцирует ответ со стороны Москвы.
«Тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить», — цитирует Рябкова РИА Новости.
По его словам, «грубая американская политика» вызывает неприятие во многих странах и в широких кругах международной общественности.
«В Вашингтоне не должны недооценивать эти сдвиги в настроениях», — сказал дипломат.
Президент США Дональд Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД.
По словам американского лидера, подобное решение продиктовано тем, что Москва якобы не выполняет условий соглашения.