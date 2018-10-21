В МИД не исключили ответных мер в случае дальнейшего выхода США из соглашений

Короткая ссылка
Россия примет ответные меры, если Соединённые Штаты продолжат выходить из международных соглашений в одностороннем порядке. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
В МИД не исключили ответных мер в случае дальнейшего выхода США из соглашений
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

Замминистра подчеркнул, что если Вашингтон продолжит действовать «топорно и грубо»,  и дальше в одностороннем порядке выходить из соглашений, то это спровоцирует ответ со стороны Москвы.

«Тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить», — цитирует Рябкова РИА Новости.

По его словам, «грубая американская политика» вызывает неприятие во многих странах и в широких кругах международной общественности.

«В Вашингтоне не должны недооценивать эти сдвиги в настроениях», — сказал дипломат.

Президент США Дональд Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД.

По словам американского лидера, подобное решение продиктовано тем, что Москва якобы не выполняет условий соглашения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить