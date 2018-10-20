Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД

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RT
Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что Соединённые Штаты выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Как отметил глава государства, подобное решение продиктовано тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.
Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД
  • Reuters

По словам Трампа, такое решение связано с тем, что Россия якобы не выполняет условия соглашения.

«Я не понимаю, почему (Экс-президент США Барак. — RT) Обама не вёл переговоры или не вывел (США из ДРСМД). Мы не позволим им нарушать договорённость... Россия не соблюдала соглашение, поэтому, к сожалению, мы расторгнем соглашение и выйдем из него», — заявил он, добавив, что страна займётся развитием вооружений.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа планирует сообщить России о подготовке к выходу из Договора о ракетах средней и малой дальности.

Также газета The Guardian писала, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон настаивает на выходе США из ДРСМД.

Болтон будет находиться в России с визитом 22—23 октября.

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