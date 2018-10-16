Ушаков рассказал о графике встреч Болтона в России

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе своего визита в Россию планирует встретиться с секретарём Совбеза Николаем Патрушевым и главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Запросили они встречи, пока что, насколько знаю, будет встречаться с Патрушевым и Лавровым», — цитирует РИА Новости помощника президента России Юрия Ушакова.

Отмечается, что Болтон будет находиться в России с официальным визитом 22—23 октября.

Ушаков добавил, что тоже проведёт встречу с советником президента США.

Договорённости о встрече российского лидера Владимира Путинам с Болтоном нет.

Ранее Болтон рассказал, что причина его визита — продолжение диалога, который Путин и президент США Дональд Трамп начали летом в Хельсинки.