В Совфеде прокомментировали слова Болтона о цели визита в Москву

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он едет в Москву, чтобы обсудить российско-американские отношения.

«Я думаю, американцы, как и мы, прекрасно видят, что дальше ухудшать наши отношения уже некуда», — сказал Джабаров.

По его словам, пора садиться за стол переговоров и разбирать спорные вопросы.

Сенатор выразил надежду, что визит Болтона станет ещё одной предпосылкой для начала восстановления отношений.

Ранее доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш прокомментировал RT заявление Болтона о том, что Россия не вмешивается в американские выборы, как это якобы было в 2016 году.