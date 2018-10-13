В Совфеде прокомментировали слова Болтона о цели визита в Москву
- Reuters
«Я думаю, американцы, как и мы, прекрасно видят, что дальше ухудшать наши отношения уже некуда», — сказал Джабаров.
По его словам, пора садиться за стол переговоров и разбирать спорные вопросы.
Сенатор выразил надежду, что визит Болтона станет ещё одной предпосылкой для начала восстановления отношений.
Ранее доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш прокомментировал RT заявление Болтона о том, что Россия не вмешивается в американские выборы, как это якобы было в 2016 году.