Эксперт прокомментировал заявление Болтона о вмешательстве России в американские выборы

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Марианна Чурсина
Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш прокомментировал RT заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Россия не вмешивается в американские выборы, как это якобы было в 2016 году.
Эксперт прокомментировал заявление Болтона о вмешательстве России в американские выборы
  • Reuters

По мнению эксперта, подобная риторика связана прежде всего с предстоящим визитом Болтона в Москву в конце октября. Кроме того, отметил Коктыш, она имеет непосредственное отношение к промежуточным выборам в конгресс США в ноябре.

«В этом плане Болтон сделал все необходимые заявления и для внутренней аудитории, и для российской. Для внутренней — что правительство США, администрация внимательно смотрят за безопасностью, обеспечивают её. А для внешней, то есть для российской, — давайте разговаривать без всех этих глупых претензий, мы готовы», — пояснил политолог.

При этом Коктыш добавил, что попытки Болтона обратить внимание на якобы вмешательство со стороны Китая также укладываются в американский политический курс.

«Дело в том, что Трамп изначально заявил Китай как главную проблему США… То есть понятно, что из России делают проблему демократы и его оппоненты. А вот Китай экономически является очень серьёзным вызовом для США, и Трамп надеялся эту проблему каким-то образом решить. Для этого была подтянута в том числе и тяжёлая артиллерия: обвинить Пекин в возможных хакерских атаках», — заключил эксперт.

Ранее Болтон заявил, что администрация США не замечала попыток вмешаться в американские выборы со стороны России, подобные тем, что Вашингтон якобы наблюдал в 2016 году.

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