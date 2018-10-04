Пенс считает, что Китай добивается смены президента США

Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс в ходе своей речи в Гудзоновском институте в Вашингтоне заявил, что Китай «предпринимает беспрецедентные попытки» смены американского лидера.

«Самое ужасное заключается в том, что Китай предпринимает беспрецедентные попытки повлиять на мнение американского общества, на выборы в 2018 году, на обстановку — то, что приведёт к президентским выборам в 2020 году», — сказал он.

.@POTUS Trump’s leadership is working, and China wants a different American President. China is meddling in America’s democracy. As @POTUS Trump said just last week, we have “found that China has been attempting to interfere in our upcoming midterm election.” pic.twitter.com/EvPQxVlsdq — Vice President Mike Pence (@VP) 4 октября 2018 г.

По мнению Пенса, «лидерство президента Трампа приносит свои плоды», а Китай, как утверждает политик, «хочет другого американского президента».

Ранее Пенс заявил, что Китай мобилизовал «скрытых агентов», а также использует пропаганду для изменения восприятия жителями США китайской политики.