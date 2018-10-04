Пенс считает, что Китай добивается смены президента США

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Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс в ходе своей речи в Гудзоновском институте в Вашингтоне заявил, что Китай «предпринимает беспрецедентные попытки» смены американского лидера.
Пенс считает, что Китай добивается смены президента США
  • Reuters

«Самое ужасное заключается в том, что Китай предпринимает беспрецедентные попытки повлиять на мнение американского общества, на выборы в 2018 году, на обстановку — то, что приведёт к президентским выборам в 2020 году», — сказал он.

По мнению Пенса, «лидерство президента Трампа приносит свои плоды», а Китай, как утверждает политик, «хочет другого американского президента».

Ранее Пенс заявил, что Китай мобилизовал «скрытых агентов», а также использует пропаганду для изменения восприятия жителями США китайской политики.

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