Пенс: «действия» России по отношению к США меркнут на фоне Китая 

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Вице-президент США Майк Пенс считает, что «действия» России по отношению к США «меркнут на фоне того, что делает Китай». Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на выдержку из речи Пенса.

Отмечается, что речь Пенса посвящена обвинению Китая во вмешательстве в американские промежуточные выборы 2018 года.

«Как недавно сказал мне высокопоставленный сотрудник нашей разведывательной службы, то, что делают русские, меркнет на фоне того, что делает Китай по всей стране», — приводит агентство слова Пенса.

Как отмечается, Пенс заявит, что Китай мобилизовал «скрытых агентов», а также использует пропаганду для изменения восприятия жителями США китайской политики.

Ранее стало известно, что США прекратили поставки нефти в Китай.

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