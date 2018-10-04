Пенс: «действия» России по отношению к США меркнут на фоне Китая
Отмечается, что речь Пенса посвящена обвинению Китая во вмешательстве в американские промежуточные выборы 2018 года.
«Как недавно сказал мне высокопоставленный сотрудник нашей разведывательной службы, то, что делают русские, меркнет на фоне того, что делает Китай по всей стране», — приводит агентство слова Пенса.
Как отмечается, Пенс заявит, что Китай мобилизовал «скрытых агентов», а также использует пропаганду для изменения восприятия жителями США китайской политики.
Ранее стало известно, что США прекратили поставки нефти в Китай.