Эксперт оценил полную остановку поставок нефти из США в Китай

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Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с радио Sputnik оценил полную остановку поставок нефти из США в Китай на фоне торгового конфликта между двумя странами.
Эксперт оценил полную остановку поставок нефти из США в Китай
  • Reuters

«Китай может себе позволить такие меры: у него есть нефть с Ближнего Востока, из Венесуэлы. У Китая, в конце концов, есть нефть из России», — заявил он.

По его словам, торговая война, которую развязывает против КНР президент США Дональд Трамп, является весьма существенной.

Мирзаян также сказал, что у Вашингтона нет никаких возможностей препятствовать возможному увеличению экспорта нефти из России в Китай.

США начали поставки нефти в КНР в 2016 году.

Ранее Китай объявил об ответных мерах на новые пошлины США.

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