Болтон: Россия не вмешивается в американские выборы, как в 2016 году

Администрация США не замечала попыток вмешаться в американские выборы со стороны России, подобные тем, что Вашингтон якобы наблюдал в 2016 году. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

«Пока мы не видели подобного вмешательства со стороны России, какое мы видели в 2016 году», — отметил он в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту, опубликованном на его сайте.

При этом Болтон выразил озабоченность действиями китайских властей, которые, по его словам, стараются воздействовать «не только на конкретные выборы, но в целом пытаются повлиять на американский политический курс».

Ранее в МИД КНР заявили, что считают безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве Пекина в дела США.

В Совете Федерации прокомментировали в беседе с ФАН заявления США о «вмешательстве» Китая.