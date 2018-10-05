В Китае прокомментировали заявления Пенса о вмешательстве Пекина в дела США
Как заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин, необоснованные заявления Пенса оклеветали Китай.
По её словам, Пекин «всегда придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран» и «не заинтересован во вмешательстве во внутренние дела и выборы в США».
«Мы призываем США исправить их ошибки, прекратить безосновательные обвинения в адрес Китая и прекратить вредить интересам Китая и китайско-американским отношениям», — заявила она.
Ранее Пенс заявил, что Китай «предпринимает беспрецедентные попытки» смены американского лидера.