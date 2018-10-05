В Китае прокомментировали заявления Пенса о вмешательстве Пекина в дела США

В МИД КНР заявили, что считают безосновательными заявления вице-президента США Майкла Пенса о вмешательстве Пекина во внутренние дела США.

Как заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин, необоснованные заявления Пенса оклеветали Китай.

По её словам, Пекин «всегда придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран» и «не заинтересован во вмешательстве во внутренние дела и выборы в США».

«Мы призываем США исправить их ошибки, прекратить безосновательные обвинения в адрес Китая и прекратить вредить интересам Китая и китайско-американским отношениям», — заявила она.

Ранее Пенс заявил, что Китай «предпринимает беспрецедентные попытки» смены американского лидера.