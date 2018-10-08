В МИД Китая заявили о невмешательстве Пекина во внутренние дела США

Короткая ссылка
Глава МИД Китая Ван И заявил о том, что Пекин не вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе в политические процессы США.
В МИД Китая заявили о невмешательстве Пекина во внутренние дела США
  • Reuters

«Китай проявляет абсолютное уважение к выбору, который делают другие страны. Мы никогда не вмешивались ни в чьи внутриполитические дела — в этом плане наши действия чётки и прозрачны, нам не в чем себя упрекнуть», — приводит слова китайского дипломата ТАСС.

Ранее Китай потребовал от США прекратить «ошибочные действия» против Пекина.

5 октября в МИД КНР заявили, что считают безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве Пекина в дела США.

В Совете Федерации прокомментировали в беседе с ФАН заявления США о «вмешательстве» Китая. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить