В МИД Китая заявили о невмешательстве Пекина во внутренние дела США

Глава МИД Китая Ван И заявил о том, что Пекин не вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе в политические процессы США.

«Китай проявляет абсолютное уважение к выбору, который делают другие страны. Мы никогда не вмешивались ни в чьи внутриполитические дела — в этом плане наши действия чётки и прозрачны, нам не в чем себя упрекнуть», — приводит слова китайского дипломата ТАСС.

Ранее Китай потребовал от США прекратить «ошибочные действия» против Пекина.

5 октября в МИД КНР заявили, что считают безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве Пекина в дела США.

В Совете Федерации прокомментировали в беседе с ФАН заявления США о «вмешательстве» Китая.