В МИД Китая заявили о невмешательстве Пекина во внутренние дела США
- Reuters
«Китай проявляет абсолютное уважение к выбору, который делают другие страны. Мы никогда не вмешивались ни в чьи внутриполитические дела — в этом плане наши действия чётки и прозрачны, нам не в чем себя упрекнуть», — приводит слова китайского дипломата ТАСС.
Ранее Китай потребовал от США прекратить «ошибочные действия» против Пекина.
5 октября в МИД КНР заявили, что считают безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве Пекина в дела США.
В Совете Федерации прокомментировали в беседе с ФАН заявления США о «вмешательстве» Китая.