Китай потребовал от США прекратить «ошибочные действия» против Пекина
- Reuters
Он отметил, что в последнее время США непрерывно усиливали торговые трения с Китаем, передаёт пресс-служба китайского МИД.
«В то же время США предприняли целый ряд действий по некоторым вопросам, включая тайваньский, которые нанесли ущерб законным интересам и правам КНР. Также Вашингтон подверг безосновательной критике внешнюю и внутреннюю политику Китая», — сказал министр.
По его словам, данные действия нанесли удар по доверию между двумя государствами и «бросили тень на перспективы китайско-американских отношений».
«Мы требуем, чтобы США немедленно прекратили ошибочные заявления и действия», — подчеркнул Ван И.
По мнению министра, КНР и США должны «следовать верному пути сотрудничества и взаимной выгоды и не отклоняться на ошибочный путь конфронтации и противостояния».
Ранее Помпео, направляясь в Китай, заявил о важности совместной работы двух стран в вопросе денуклеаризации Северной Кореи.
5 октября в МИД КНР заявили, что считают безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве Пекина в дела США.
В Совете Федерации прокомментировали в беседе с ФАН заявления США о «вмешательстве» Китая.