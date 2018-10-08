Китай потребовал от США прекратить «ошибочные действия» против Пекина

Китай призывает США не вставать на ложный путь конфронтации в вопросе сотрудничества двух стран. Об этом заявил глава МИД КНР на встрече с госсекретарём США Майком Помпео в Пекине.

Он отметил, что в последнее время США непрерывно усиливали торговые трения с Китаем, передаёт пресс-служба китайского МИД.

«В то же время США предприняли целый ряд действий по некоторым вопросам, включая тайваньский, которые нанесли ущерб законным интересам и правам КНР. Также Вашингтон подверг безосновательной критике внешнюю и внутреннюю политику Китая», — сказал министр.

По его словам, данные действия нанесли удар по доверию между двумя государствами и «бросили тень на перспективы китайско-американских отношений».

«Мы требуем, чтобы США немедленно прекратили ошибочные заявления и действия», — подчеркнул Ван И.

По мнению министра, КНР и США должны «следовать верному пути сотрудничества и взаимной выгоды и не отклоняться на ошибочный путь конфронтации и противостояния».

Ранее Помпео, направляясь в Китай, заявил о важности совместной работы двух стран в вопросе денуклеаризации Северной Кореи.

5 октября в МИД КНР заявили, что считают безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве Пекина в дела США.

В Совете Федерации прокомментировали в беседе с ФАН заявления США о «вмешательстве» Китая.