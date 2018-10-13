Болтон рассказал о цели предстоящей поездки в Москву

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон едет в Москву в конце октября, чтобы обсудить российско-американские отношения. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту.

Текст интервью размещён на сайте журналиста.

«Причина для этого (визита. — RT) — продолжить диалог, который президент Трамп и президент Путин начали летом в Хельсинки, обсудить отношения между США и Россией и то, где мы можем добиться прогресса, где у нас всё ещё есть проблемы и разногласия», — сказал Болтон.

Ранее стало известно, что МИД России прорабатывает возможность встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном во время его визита в Москву.