Болтон рассказал о цели предстоящей поездки в Москву

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон едет в Москву в конце октября, чтобы обсудить российско-американские отношения. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту.

Текст интервью размещён на сайте журналиста.

«Причина для этого (визита. — RT) — продолжить диалог, который президент Трамп и президент Путин начали летом в Хельсинки, обсудить отношения между США и Россией и то, где мы можем добиться прогресса, где у нас всё ещё есть проблемы и разногласия», — сказал Болтон.

Ранее стало известно, что МИД России прорабатывает возможность встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном во время его визита в Москву.

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