The Guardian: Болтон добивается выхода США из ДРСМД

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Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон настаивает на выходе США из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД).
The Guardian: Болтон добивается выхода США из ДРСМД
  • Reuters

Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники, он уже представил соответствующие рекомендации администрации.

«Джон Болтон добивается выхода США из договора о контроле над вооружениями с Россией времён холодной войны», — пишет газета.

Он рекомендует выйти из договора 1987 года, который, как утверждают в США, нарушает российская сторона, «разрабатывая новые крылатые ракеты».

По данным издания, Болтон может столкнуться с противниками такого решения в Пентагоне и Госдепе.

Как отмечается, американская сторона проинформировала партнёров в Европе о соответствующем предложении, чтобы оценить реакцию.

Подчёркивается, что «брифинг встревожил» официальные лица Британии, которые верят в РСМД как важную основу контроля над вооружениями.

При этом, как сообщили бывшие чиновники США, Болтон блокирует переговоры по продлению договора о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ) от 2010 года.  

Ранее Болтон заявил, что по прибытии в Москву намерен продолжить диалог, начатый Россией и США во время саммита в Хельсинки.

При этом, как стало известно, российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита в Хельсинки поддержали сохранение договоров о СНВ и РСМД.

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